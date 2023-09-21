В Німеччині вже 30 років створюють "Піраміду часу": що про неї відомо та коли закінчиться будівництво

В Німеччині продовжується будівництво так званої “Піраміди часу”. Це артпроєкт місцевого художника Манфреда Лабера, розпочав його він ще у 1993 році.

Про це пише видання The New York Times.

Як зазначається, будівництво “Піраміди часу” проходить у місті Вемдінг. Сама ж піраміда складатиметься зі 120 бетонних блоків, які додають один раз на десятиліття. Споруда повинна мати висоту близько семи метрів.

Що цікаво, художник, який є автором проєкту, помер у 2018 році, проте влада міста ухвалила рішення продовжити будівництво. Для цього навіть було ініційовано фонд “Wemding Pyramids of Time”, кошти з якого йдуть на розвиток піраміди.

Проєкт вивчає вплив часу на різні покоління. Створювати його допомагають місцеві мешканці.

“Піраміда часу” та інші проєкти можуть нагадувати людям, що кожне покоління має обов'язок перед нащадками, маючи владу залишити після себе спадщину, яка розширить вибір і можливості їхніх нащадків – або стримає їх”, - сказав місцевий мешканець Карл-Хайнц Джон.

Завершити будівництво планують до 3183 року.

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