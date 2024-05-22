В Німеччині за редизайн орла Третього рейху запропонували 10 тисяч євро: що про це відомо

В Німеччині запропонували 10 тисяч євро за редизайн орла Третього рейху. Прикладом для організаторів став пам'ятник генерал-фельдмаршалу Ервіну Роммелю.

Про це пише BILD.

Як стало відомо, після Другої світової війни з фасадів будівель Німеччини забрали свастику. Але у низці місць збереглися імперські орли — частина герба Третього рейху. Один із них знаходиться біля входу до податкової інспекції міста Ульм у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

“Активісти обливали його фарбою, місцеве відділення СДПН вимагало його демонтувати. Але земельний Мінфін вирішив інакше: там готові провести конкурс серед митців, аби ті вигадали варіанти "художнього переосмислення" барельєфу. Бюджет конкурсу – 10 тисяч євро. Прикладом для організаторів став пам'ятник генерал-фельдмаршалу Ервіну Роммелю у його рідному місті Хайденхайм-на-Бренці. Кам'яний меморіал створили 1961 року ветерани Африканського корпусу вермахту. 2020 року поряд встановили фігуру на милицях без ноги, яка відкидає тінь на пам'ятник”, - пише видання.

Там також додали, що цей пам’ятник - символ мирних жителів Північної Африки, які постраждали від закладених там німецьких мін.

Нагадаємо, що у Німеччині продають унікальний замок, в якому заборонено жити.

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