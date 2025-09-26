В Німеччині сказали, чому не можуть збивати ворожі дрони

Закони Німеччини забороняють військовим збивати дрони / © ТСН

Реклама

На тлі нових інцидентів із російськими дронами в Європі у Німеччині виникла гостра дискусія про те, наскільки реально військові можуть протидіяти подібним апаратам. Хоча канцлер Фрідріх Мерц пообіцяв, що Німеччина «не допустить продовження цих вторгнень» та вживе всіх необхідних заходів із НАТО, німецькі військові визнають, що законодавчі та технічні умови не дозволяють їм просто збивати безпілотники.

Про це пише BILD.

Юридичні перешкоди та ризик для цивільних

Полковник Бундесверу Клаус Глааб визнав, що німецькі збройні сили зіткнулися зі значними складнощами у перехопленні ворожих дронів, які порушують повітряний простір НАТО. Головна проблема — відсутність чіткої правової бази та високий ризик для цивільного населення.

Реклама

«Стрілянина по повітряних цілях фактично заборонена, оскільки снаряди або їх частини можуть приземлитися за межами казарм. У цьому випадку може бути піддана небезпеці життя людей або знищено майно», — зазначив полковник Бундесверу Клаус Глааб.

За словами офіцера, боротьба з дронами передусім має дотримуватись принципу соразмірності. Наразі військові можуть лише змушувати апарати до посадки або робити попереджувальні постріли, але не застосовувати зброю на ураження.

Гібридна загроза та неготовність законів

Клаус Глааб визнав, що гібридна загроза для країни залишається «дуже високою».

«Усю нашу критичну інфраструктуру можна атакувати без танків, літаків або кораблів», — наголосив він.

Реклама

Він пояснив, що в Німеччині досі немає чіткої правової бази для застосування зброї проти дронів. Поправки до закону про повітряну безпеку були схвалені ще в січні, але через вибори та зміну уряду вони досі не набули чинності.

У той час, як у НАТО після екстреного засідання заявили, що готові використовувати «всі необхідні військові та невійськові засоби для захисту від загроз», і навіть Дональд Трамп підтримав можливість збивати російські літаки при порушенні повітряного простору Альянсу, німецькі військові залишаються обмеженими в діях через внутрішнє законодавство.

Нагадаємо, німецький регіон Шлезвіг-Гольштейн став новою мішенню для гібридних загроз: у ніч проти п’ятниці, 26 вересня, там зафіксували кілька дронів. Міністр внутрішніх справ Сабіна Зюттерлін-Вак підтвердила, що влада розслідує підозру у шпигунстві та саботажі.