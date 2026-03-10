- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
У Німеччині сказали, чи хочуть розпаду Ірану
Канцлер Німеччини пояснив, чому світові потрібен єдиний Іран.
Німеччина не зацікавлена в поділі Ірану на етнічні держави.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Clash Report.
«Ми не зацікавлені в руйнуванні територіальної цілісності Ірану, його державності чи його економічної життєздатності. Сценарій, подібний до тих, що ми бачили в Лівії, Іраку чи інших державах регіону, зашкодить усім нам», — зазначив канцлер ФРН.
Він визнав, що ситуація в Ірані впливає на безпеку, енергопостачання та потенційно на розвиток подій, пов’язаний з міграцією у Німеччині.
Мерц не бачить плану швидкого завершення війни з Іраном
«Ми стурбовані тим, що, очевидно, немає спільного плану того, як цю війну можна швидко та переконливо завершити», — сказав канцлер Німеччини.
За його словами, світові потрібен «стабільний, життєздатний Іран як частина регіонального мирного й безпекового порядку, в якому ані Ізраїль, ані інші партнери не зазнають загрози».
Раніше ТСН.ua з’ясовував, чи можна сьогодні допускати поділ Ісламської республіки за етнічними ознаками, де саме в Ірані є відцентрові настрої, які історичні прецеденти вже були та які народи проживають у цій країні.