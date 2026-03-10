ТСН у соціальних мережах

У Німеччині сказали, чи хочуть розпаду Ірану

Канцлер Німеччини пояснив, чому світові потрібен єдиний Іран.

Мерц виступив проти розпаду Ірану та закликав до збереження його цілісності

Мерц виступив проти розпаду Ірану та закликав до збереження його цілісності / © Getty Images

Німеччина не зацікавлена в поділі Ірану на етнічні держави.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Clash Report.

«Ми не зацікавлені в руйнуванні територіальної цілісності Ірану, його державності чи його економічної життєздатності. Сценарій, подібний до тих, що ми бачили в Лівії, Іраку чи інших державах регіону, зашкодить усім нам», — зазначив канцлер ФРН.

Він визнав, що ситуація в Ірані впливає на безпеку, енергопостачання та потенційно на розвиток подій, пов’язаний з міграцією у Німеччині.

Мерц не бачить плану швидкого завершення війни з Іраном

«Ми стурбовані тим, що, очевидно, немає спільного плану того, як цю війну можна швидко та переконливо завершити», — сказав канцлер Німеччини.

За його словами, світові потрібен «стабільний, життєздатний Іран як частина регіонального мирного й безпекового порядку, в якому ані Ізраїль, ані інші партнери не зазнають загрози».

Раніше ТСН.ua з’ясовував, чи можна сьогодні допускати поділ Ісламської республіки за етнічними ознаками, де саме в Ірані є відцентрові настрої, які історичні прецеденти вже були та які народи проживають у цій країні.

