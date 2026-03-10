У Німеччині сказали, чи хочуть розпаду Ірану

Мерц виступив проти розпаду Ірану та закликав до збереження його цілісності / © Getty Images

Реклама

Німеччина не зацікавлена в поділі Ірану на етнічні держави.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає Clash Report.

«Ми не зацікавлені в руйнуванні територіальної цілісності Ірану, його державності чи його економічної життєздатності. Сценарій, подібний до тих, що ми бачили в Лівії, Іраку чи інших державах регіону, зашкодить усім нам», — зазначив канцлер ФРН.

Реклама

Він визнав, що ситуація в Ірані впливає на безпеку, енергопостачання та потенційно на розвиток подій, пов’язаний з міграцією у Німеччині.

Мерц не бачить плану швидкого завершення війни з Іраном

«Ми стурбовані тим, що, очевидно, немає спільного плану того, як цю війну можна швидко та переконливо завершити», — сказав канцлер Німеччини.

За його словами, світові потрібен «стабільний, життєздатний Іран як частина регіонального мирного й безпекового порядку, в якому ані Ізраїль, ані інші партнери не зазнають загрози».

Раніше ТСН.ua з’ясовував, чи можна сьогодні допускати поділ Ісламської республіки за етнічними ознаками, де саме в Ірані є відцентрові настрої, які історичні прецеденти вже були та які народи проживають у цій країні.