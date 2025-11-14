В Німеччині скоротять виплати українським біженцям: хто в зоні ризику

Біженці / © ТСН.ua

Німеччина планує скоротити виплати українським біженцям, які прибудуть після 1 квітня 2025 року.

Про це пише видання Deutsche Welle з посиланням на законопроєкт, поданий Міністерством праці ФРН.

Кабінет міністрів Німеччини має ухвалити рішення, чи переводити українців, які прибудуть до країни після 1 квітня 2025 року, на іншу систему соціальних виплат.

Йдеться про те, щоб замість щедрого пакета соціальної допомоги «Бюргергельд», який отримують нинішні біженці, новоприбулим платитимуть за законом про виплати шукачам притулку.

Різниця суттєва:

«Бюргергельд» становить 563 євро на одиноку людину, а також покриває медичне страхування, оренду житла та опалення.

Виплати шукачам притулку — це 441 євро, що є прожитковим мінімумом у Німеччині для цієї категорії осіб з усього світу.

Видання зазначає, що розмови про намір скоротити виплати почалися ще в лютому 2025 року. Ініціативу підтримують ключові партії урядової коаліції — ХДС/ХСС та СДПН.

Чи заберуть виплати заднім числом

Міністерка праці і соціальних питань ФРН Бербель Бас запевнила, що принцип зворотної дії застосовувати не планують.

«У законопроєкті закладено механізми, які дозволяють уникнути застосування принципу зворотної дії стосовно осіб, які прибули після 1 квітня», — цитує видання міністерку.

Вона також додала, що в разі ухвалення закону, перехід українців у нове правове поле здійснюватиметься «поступово».

Який головний ризик

Юристи вже вказують на серйозні проблеми, які може спричинити реформа. Найбільший ризик стосується українців, які прибудуть після 1 квітня 2025 року та встигнуть орендувати житло до повної імплементації закону.

«Залежно від того, що саме буде прописано в законі, через три місяці, коли спливуть стандартні терміни розірвання договору оренди, може постати питання, що людей виселятимуть на вулицю або у притулок для біженців», — пояснив експерт з питань соціального захисту Томас Франц.

Якщо уряд скасує дотації і на оренду житла, соціальна служба, за чинними правилами, мала б продовжити платити за нього ще пів року. Проте що буде за новим законом — наразі невідомо.

Окрім уряду, законопроєкт ще мають погодити федеральні землі. І тут виникає фінансове питання.

Наразі соціальні виплати «Бюргергельд» покриваються переважно з федерального бюджету. Якщо ж новоприбулих українців переведуть на звичайну процедуру для шукачів притулку, їхнє утримання ляже на плечі місцевих бюджетів.

Саме місцева влада буде відповідати за розміщення українських біженців у притулках і соціальних помешканнях, якщо з ними розірвуть чинні договори оренди житла.

Нагадаємо, уряд Ірландії зазначав про можливість значно збільшити фінансову допомогу біженцям, які добровільно погодяться повернутися додому. Родини зможуть отримати до 10 тис. євро, а такий крок має розвантажити перевантажену міграційну систему країни.