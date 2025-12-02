З вантажівки викрали 20 тисяч боєприпасів німецької армії: подробиці

Прапор Німеччини / © pixabay.com

Реклама

У Німеччині поблизу Магдебурга невідомі особи скоїли зухвалу крадіжку, викравши приблизно 20 тисяч боєприпасів Бундесверу із цивільної вантажівки, яку водій залишив на незахищеній стоянці.

Про це пише Spiegel.

Міністерство оборони в Берліні підтвердило, що інцидент трапився ввечері 24 листопада поблизу міста Бург. Водій цивільної транспортної компанії, яку найняли збройні сили для перевезення чутливого вантажу, залишив завантажену боєприпасами вантажівку на незахищеній стоянці в індустріальному парку.

Реклама

Попереднє розслідування показує, що цивільна транспортна компанія та її водій проігнорували правила безпеки. Контракт передбачав, що для таких маршрутів необхідно призначати двох водіїв, один з яких повинен постійно стежити за транспортним засобом, навіть під час зупинок.

«Під час поїздки ці правила, очевидно, були порушені. За попередніми даними, зупинка у вівторок вночі не була запланованою; водій спонтанно вирішив переночувати в готелі, залишивши цінний вантаж без нагляду,» — повідомили для Spiegel.

Що саме вкрали

Крадіжка була виявлена лише наступного дня, коли водій прибув доставити вантаж до казарм. Солдати, що там дислокувалися, швидко помітили сліди втручання та перевірили транспортні накладні.

За попередніми оцінками, було викрадено:

Реклама

Приблизно 10 000 патронів до пістолетів.

9 900 патронів до автоматів (хоча більшість не бойові).

Димові гранати.

Представник Міністерства оборони заявив: «Ми дуже серйозно ставимося до крадіжки, оскільки такі боєприпаси не повинні потрапити в неправильні руки».

Наразі німецькі збройні сили разом із місцевою поліцією розслідують, хто може стояти за цією крадіжкою. Джерела в Бундесвері вважають випадкове пограбування малоймовірним. Вони побоюються, що перевезення боєприпасів було помічене, і злочинці скористалися нагодою, коли водій зробив незаплановану зупинку.

Нагадаємо, у Німеччині було заарештовано 21-річного чоловіка іранського походження, відомого в Мережі як «Білий тигр», якому прокуратура Гамбурга висунула 204 кримінальні звинувачення.

Фігурант підозрюється у створенні садистської онлайн-мережі «764», сексуальному насильстві та маніпулюванні понад 30 дітьми з різних країн з січня 2021 року. Найтяжче звинувачення стосується доведення до самогубства 13-річного підлітка зі США у 2022 році, яке транслювалося у прямому ефірі.

Реклама

Справа набула резонансу через запізнілу реакцію німецької влади: поліція отримала детальні попередження про маніяка з Discord ще у 2021 році від американського центру NCMEC, але арешт відбувся лише у червні цього року.