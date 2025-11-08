В Німеччині затримали 16-річного росіянина: що він накоїв

Затримання в Німеччині / © Bild

У Німеччині спецназ затримав 16-річного росіянина. Його підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ та публікації фото зі зброєю.

Про це пише BILD.

У місті Ноттульн, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, загони спецназу провели затримання та обшук 16-річного підлітка з російським громадянством.

Як повідомляє видання, його підозрюють у поширенні в соцмережах зображень з ісламістською символікою та зброєю. У своїх публікациях підліток посилався на терористичне угруповання ІДІЛ.

Поліція провела обшук у кімнаті затриманого та вилучила декілька предметів для проведення експертизи.

Наразі залишається незрозумілим, чи є знайдені об’єкти справжньою зброєю.

«Раніше він поширював пропаганду ІДІЛ у соціальних мережах», — розповіла BILD представниця поліції.

Зазначається, що результати експертизи вилучених предметів очікуються до середини наступного тижня.

