ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

В Німеччині затримали 16-річного росіянина: що він накоїв

Підліток з Росії затриманий у Німеччині. Силовики підозрюють його у зв’язках з ІДІЛ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Затримання в Німеччині

Затримання в Німеччині / © Bild

У Німеччині спецназ затримав 16-річного росіянина. Його підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ та публікації фото зі зброєю.

Про це пише BILD.

У місті Ноттульн, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, загони спецназу провели затримання та обшук 16-річного підлітка з російським громадянством.

Як повідомляє видання, його підозрюють у поширенні в соцмережах зображень з ісламістською символікою та зброєю. У своїх публікациях підліток посилався на терористичне угруповання ІДІЛ.

Поліція провела обшук у кімнаті затриманого та вилучила декілька предметів для проведення експертизи.

Наразі залишається незрозумілим, чи є знайдені об’єкти справжньою зброєю.

«Раніше він поширював пропаганду ІДІЛ у соціальних мережах», — розповіла BILD представниця поліції.

Зазначається, що результати експертизи вилучених предметів очікуються до середини наступного тижня.

Нагадаємо, у німецькому Ганау на десятках автомобілів, поштових скриньках і стінах виявили намальовані кров’ю свастики. Поліція затримала 31-річного румуна, якого підозрюють у скоєнні злочину. За попередніми даними, мотивом могла стати особиста суперечка на роботі, а не політичні погляди. Після допиту чоловіка планують скерувати на психіатричне обстеження.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie