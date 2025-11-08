- Дата публікації
В Німеччині затримали 16-річного росіянина: що він накоїв
Підліток з Росії затриманий у Німеччині. Силовики підозрюють його у зв’язках з ІДІЛ.
У Німеччині спецназ затримав 16-річного росіянина. Його підозрюють у поширенні пропаганди ІДІЛ та публікації фото зі зброєю.
Про це пише BILD.
У місті Ноттульн, що в землі Північний Рейн-Вестфалія, загони спецназу провели затримання та обшук 16-річного підлітка з російським громадянством.
Як повідомляє видання, його підозрюють у поширенні в соцмережах зображень з ісламістською символікою та зброєю. У своїх публікациях підліток посилався на терористичне угруповання ІДІЛ.
Поліція провела обшук у кімнаті затриманого та вилучила декілька предметів для проведення експертизи.
Наразі залишається незрозумілим, чи є знайдені об’єкти справжньою зброєю.
«Раніше він поширював пропаганду ІДІЛ у соціальних мережах», — розповіла BILD представниця поліції.
Зазначається, що результати експертизи вилучених предметів очікуються до середини наступного тижня.
Нагадаємо, у німецькому Ганау на десятках автомобілів, поштових скриньках і стінах виявили намальовані кров’ю свастики. Поліція затримала 31-річного румуна, якого підозрюють у скоєнні злочину. За попередніми даними, мотивом могла стати особиста суперечка на роботі, а не політичні погляди. Після допиту чоловіка планують скерувати на психіатричне обстеження.