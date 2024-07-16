В Нью-Йорку померла відома у США сексопатологиня: її поховали з мочалкою (фото)

Вже після Другої світової війни дівчина на зріст 140 сантиметрів стала снайпером і воювала у Війні за незалежність Ізраїлю.

В Нью-Йорку на 97 році життя померла відома у США сексопатологиня, теле- та радіоведуча письменниця Рут Вестхаймер. Її поховали з мочалкою.

Про це пише BILD.

Як зазначається, жінка народилася у 1928 році в Німеччині у єврейській родині. Її батьків та майже всіх родичів убили у концтаборах. Десятирічну дівчинку встигли переправити до Швейцарії, що врятувало їй життя. Коли мати прощалася з нею на вокзалі Франкфурта-на-Майні, то дала їй мочалку з її дівочими ініціалами К. З. (Карола Зігель).

“Я більше ніколи не випускала її з рук і заберу із собою до могили. Це все, що я маю”, — зізнавалася Вестхаймер в інтерв'ю BILD.

Вже після Другої світової війни дівчина на зріст 140 сантиметрів стала снайпером і воювала у Війні за незалежність Ізраїлю, була поранена під Єрусалимом. На компенсацію від влади ФРН у 5000 марок вона емігрувала до США, де почала вивчати психологію, працювати сексопатологом, виступати на радіо та телебаченні.

“До останніх днів вона любила ляльок та м'які іграшки. Вона жила у Нью-Йорку, але часто поверталася у Франкфурт-на-Майні як місто свого дитинства”, - розповіли у виданні.

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