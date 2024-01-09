В Нью-Йорку сталися сутички між групою студентів та поліцією через “таємний тунель”

В Нью-Йорку сталися сутички між групою студентів та поліцією. Причиною для цього став таємний тунель, який намагалися засипати.

Про це пише Newsweek.

Як стало відомо, до Всесвітньої штаб-квартири Хабад-Любавич за адресою 770 Істерн-парквей в районі Краун-Хайтс у Брукліні були викликані співробітники поліції Нью-Йорка після того, як "група осіб незаконно проникла" в будівлю, пошкодивши стіну.

Група намагалася зупинити будівельні бригади, які засипали тунель. На відео, що поширилися в соціальних мережах, видно, як вони зривають дерев'яну обшивку зі стіни синагоги, а кілька чоловіків сидять або стоять у просторі за нею, очевидно, намагаючись перешкодити замуровуванню тунелю цементом. На інших відеозаписах видно, як вони перевертають дерев'яні меблі в будівлі та вступають у сутички з правоохоронцями.

На відеозаписах видно, що кілька чоловіків були виведені з будівлі співробітниками поліції.

"Наразі відомо, що кілька осіб були взяті під варту. Звинувачення ще не пред'явлені", - сказав речник поліції Нью-Йорка.

Щодо постраждалих інформація не надходила.

Нагадаємо, що США і союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану.

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