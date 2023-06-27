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В ОАЕ спалахнув 36-поверховий хмарочос: моторошну пожежу зафіксували на відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В ОАЕ спалахнув 36-поверховий хмарочос: моторошну пожежу зафіксували на відео

В ОАЕ горів хмарочос 27 червня / Скриншот

Будівля палала від своєї основи аж до самого даху.

В ОАЕ в місті Аджман 27 червня зайнялася масштабна пожежа у 36-поверховому хмарочосі. Наразі про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляють агентства Fast News Network та Ematatalyoum.

Очевидці пожежі у хмарочосі фіксували її на відео. На викладених у Мережі кадрах видно, що вогонь охопив величезну частину фасаду будівлі: палало від її основи аж до даху. Також зафіксовано, як із багатоповерхівки сипляться невеликі охоплені вогнем уламки.

На місці працювали вогнеборці і медики. Поблизу перебував натовп людей, серед яких могли бути евакуйовані жителі хмарочоса.

Журналісти зауважили, що хмарочос є житловим будинком, однак про загиблих або постраждалих офіційні джерела поки не інформували.

В ОАЕ загорівся хмарочос: сильну пожежу зняли на відео

В ОАЕ загорівся хмарочос: сильну пожежу зняли на відео

Нагадаємо, в березні в Гонконгу спалахнула пожежа на будмайданчику хмарочоса в густонаселеному туристичному районі Цім Ша Цуй. Будівлю гасили цілу добу. Рятувальники евакуювали близько 130 людей, однак були постраждалі.

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Дата публікації
Перегляди
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