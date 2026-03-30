В ОАЕ вимагають від Ірану компенсації за завдані збитки під час обстрілів

Атака Ірану / © Associated Press

Радник президента Об’єднаних Арабських Еміратів Анвар Гаргеш закликав Іран компенсувати шкоду, завдану країнам регіону внаслідок його ударів.

Про це повідомляє CNN.

Його заява пролунала після того, як раніше Тегеран сам вимагав від США та Ізраїлю компенсацій за збитки, завдані під час конфлікту, що триває вже 30 днів.

«Будь-яке політичне рішення, спрямоване на протидію агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки, повинно містити чіткі гарантії запобігання майбутнім нападам, закріпити принцип ненападу і передбачати компенсацію Ірану за напади на цивільне населення і життєво важливу цивільну інфраструктуру», — написав Гаргеш у соцмережах.

Він також заявив, що перед початком війни Тегеран «ввів в оману» своїх сусідів і вдався до «навмисної агресії».

Крім того, радник президента ОАЕ назвав Іран режимом, який став «головною загрозою безпеці арабських країн Перської затоки».

Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.

Ми раніше інформували, що Іран знищив американський літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry, яких, за попередніми даними, у США всього бул 16.