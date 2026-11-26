Дональд Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Провідні європейські лідери змінюють підхід до контактів із Кремлем: попри відсутність ілюзій щодо швидкого миру, Європа готова відновити прямий діалог із Володимиром Путіним, щоб захистити власну архітектуру безпеки та не дозволити США вести сепаратні переговори з Москвою.

Ще донедавна будь-яке запрошення від очільника Кремля, на якого видано ордер Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини, у європейських столицях сприймали б як відверту провокацію. Проте 19 листопада у китайському Шеньчжені після зустрічі з Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом (який назвав російського диктатора своїм «другом») Путін кинув виклик європейцям: «Нехай приїжджають до Москви і прояснять свою позицію щодо архітектури безпеки після війни».

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Як зазначає видання Le Monde, сьогодні настрої в ЄС кардинально змінилися. Європейські столиці втомилися сидіти на «приставному стільці» під час мирних переговорів за посередництва США, де фактично вирішується доля самого континенту.

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Чому Європа погоджується на діалог

Напередодні позачергового саміту ЄС у Брюсселі (26–27 листопада), присвяченого фінансуванню України, одразу кілька ключових політиків зробили синхронні заяви.

Німеччина

Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що відмова від діалогу «пошле абсолютно неправильний сигнал», а канцлер Фрідріх Мерц 23 листопада у Берліні прямо заявив: «Європа готова вести переговори з Росією».

Франція

У Єлисейському палаці підтвердили зацікавленість у відкритті каналу зв’язку з Москвою, нагадавши про попередні спроби Еммануеля Макрона підтримувати контакт із Кремлем.

Фінляндія

Президент Александр Стубб, який ще 27 жовтня разом із норвезьким прем’єром говорив із Путіним телефоном, закликав колег відкинути застереження та обговорити майбутні відносини Росії з ЄС і НАТО.

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Поїздка безпосередньо до Москви стала б символічною перемогою для агресора, тому європейці наполягають на нейтральних майданчиках. Головна мета — зловити Путіна у його ж пастку: перед Дональдом Трампом він намагається виглядати «миротворцем», тож тепер йому доведеться відповідати за свої слова перед об’єднаною Європою.

Єдиний фронт проти скепсису США

Раніше американський посередник Джаред Кушнер висміював розрізненість ЄС, заявляючи під час переговорів в Абу-Дабі, що обрати одного перемовника від Європи складніше, ніж переконати Росію долучити європейців до процесу.

Відповіддю стала зустріч у Берліні 19 листопада: Європа вирішила делегувати на переговори спільну групу радників від Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, прикордонної Польщі, а також представників інституцій ЄС та НАТО.

«Такий ареопаг може здатися громіздким, але демонстрація єдності перед росіянами — так само, як це спрацювало з Трампом після його зустрічі з Путіним на Алясці влітку 2025 року — здатна змінити правила гри», — пояснює дослідниця Німецького фонду Маршалла Тара Варма.

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Ілюзій немає: Путін тягне час до виборів 2027 року

У Парижі, Лондоні та Варшаві ніхто не плекає надій, що переговори принесуть мир у короткостроковій перспективі.

«Стратегія Росії не змінилася за чотири роки: Путін хоче знищити Україну. Зараз він б’є по енергетиці, щоб катувати українців холодом, і намагається виграти час до виборів 2027 року у Франції, Німеччині, Польщі, Італії та Греції», — зазначає східноєвропейський дипломат, вказуючи на сподівання Кремля щодо приходу до влади ультраправих сил на кшталт Марін Ле Пен.

Проте участь Європи стала критично необхідною через те, що Путін нав’язав спецпосланцям Трампа (Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу) обговорення глобальної безпеки Європи — зокрема, свою нав’язливу ідею відкинути НАТО до кордонів 1997 року. «Європа за жодних обставин не повинна дозволити США говорити від її імені», — підкреслює декан Паризької школи міжнародних відносин Аранча Гонсалес.

Повернення до питання вступу України в НАТО

Поки Вашингтон шукає швидких компромісів — наприклад, ідеї Кушнера про гарантії безпеки «на кшталт 5-ї статті НАТО» (які Москва одразу відкинула, а європейські дипломати назвали неможливими, нагадавши фразу Бжезінського про те, що «не можна бути трохи вагітною»), — ЄС має намір задати жорсткі рамки переговорів.

Попри те, що для Кремля ця тема є «радіоактивною», Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц знову повернули в порядок денний питання повноцінного членства України в Альянсі. 23 листопада канцлер ФРН публічно визнав помилкою відмову надати Києву ПДЧ на саміті в Бухаресті у 2008 році: «Якби Україна тоді стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути».

Експерти погоджуються: сьогодні Україна має одну з найпотужніших армій, і для безпеки континенту набагато вигідніше, щоб вона була всередині Альянсу, а не за його межами. Як резюмував у Берліні генсек НАТО Марк Рютте, звертаючись одночасно і до Путіна, і до Трампа: «НАТО нікому не загрожує. Ми зміцнюємо Альянс, щоб захистити нашу свободу».

Нагадаємо, Росія нарощує військову присутність поблизу кордонів країн НАТО, створює нові армійські угруповання та перевіряє можливості протиповітряної оборони Альянсу.

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