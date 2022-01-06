"Миротворці" застосовуватимуть зброю проти учасників протестів в Казахстані - генсек ОДКБ

"Миротворці" застосовуватимуть зброю проти учасників протестів в Казахстані - генсек ОДКБ

До Казахстану відправились військові Росії, Білорусі, Таджикистану та Вірменії. Російські та білоруські військові вже перебувають в Казахстані.

"Миротворцям" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) дали дозвіл застосовувати зброю для відбиття атаки від мітингувальників.

Про це повідомляє видання SputnikKZ на заяву генсека ОДКБ Станіслава Зася.

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"Миротворці ОДКБ у Казахстані можуть застосовувати зброю у разі нападу", - сказав генсек Організації.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн ОДКБ для придушення в країні масового протесту.

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ). Відомо, що до Казахстану вже напривилися "миротворці" з таких країн, як Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія. Киргизстан, який входить до країн-членів, ОДКБ відмовився направляти свої військова до Казахстану для "зачистки" мітингувальників.

Тим часом Генпрокурарутра Казахстану за фактами організації та участі у масових заворушеннях почала відкривати кримінальні справи на мітингувальників. Учасникам акцій загрожує від 8 років ув'язнення до довічного терміну з позбавленням громадянства.

Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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