В одній із країн світу заборонили гру в шахи: чому так сталось

Шахи / © Pixabay

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В Афганістані, де влада знаходиться під контролем угруповання «Талібан», Міністерство з пропаганди чеснот оголосило про заборону гри в шахи. Це рішення викликане позицією влади щодо ігор, які не відповідають їхнім моральним стандартам.

Про це повідомило Zamin та телеканал Amu TV.

Рух «Талібан» заборонив гру в шахи, оголосивши її «харамом», а також закрив Афганську шахову федерацію. Шахові організації намагалися оскаржити це рішення через Департамент спорту, проте їм відповіли, що діє указ еміра, який позбавляє федерацію юридичних прав.

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Афганська федерація шахів повідомила, що її діяльність фактично зупинилася після приходу талібів до влади в 2021 році. Організація звернулася до медіа, аби привернути увагу до проблем афганських шахістів, які перебувають у невизначеності та турбуються про майбутнє шахів в країні.

Нагадаємо, у серпні 2021 року, після завершення антитерористичної операції США та союзників в Афганістані, президент країни Ашраф Гані передав владу ісламістському руху «Талібан». З того часу таліби ввели низку законів, які обмежують права жінок, зокрема заборонили їм навчатися в університетах, працювати в неурядових організаціях, подорожувати на далекі відстані та відвідувати спортзали. Крім того, жінок зобов’язали носити хіджаб в громадських місцях. У січні 2025 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду запросив ордери на арешт лідерів «Талібану» за гендерні злочини.