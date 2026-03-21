В одній із країн ЄС масово нападають та цькують українців: дійшло до замаху на вбивство

У Чехії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою українських громадян стрімко погіршилася. Якщо раніше правоохоронці фіксували лише поодинокі випадки проявів агресії на рік, то нині йдеться про десятки інцидентів, значна частина яких — це жорстоке фізичне насильство.

Про це пише чеське видання Seznam Zprávy.

За даними правозахисної організації In Iustitia, яка допомагає постраждалим, чотири з десяти антиукраїнських інцидентів наразі є фізичними нападами. Спектр насильства вражає: від булінгу дітей у школах та систематичного цькування з боку сусідів до спроб вбивства.

Статистика поліції підтверджує цю інформацію. За останні чотири роки зареєстровано 316 злочинів на ґрунті ненависті проти українців. Різке зростання почалося саме у 2022 році. Якщо спочатку переважали словесні образи, то минулого року кількість фізичних атак зрівнялася з вербальними.

«Сьогодні українці є найбільш уразливою групою жертв насильства на ґрунті упереджень у фізичній формі», — наголошує директорка In Iustitia Клара Калібова.

За її словами, рівень віктімізації українців сьогодні значно перевищує напади на інші групи, такі як роми, євреї чи представники ЛГБТ+ спільноти.

Постійний страх став супутником багатьох українських родин у Чехії. Люди дедалі частіше намагаються не виділятися і не розмовляти рідною мовою в публічних місцях, аби не спровокувати агресію.

Мешканка Праги Надя, яка живе в країні вже 18 років, зізнається, що її родина регулярно чує образи.

«Кричать: забирайся додому, тобі тут нічого робити. Знову ця клята українка», — розповідає жінка.

Через страх за безпеку своїх дітей Надя змушена просити їх не розмовляти українською на вулиці чи в транспорті.

Кривавий напад у Празі та зухвалість агресора

Один із найбільш резонансних випадків стався просто на вулиці чеської столиці. Чоловік напав на українку Катерину лише через те, що почув її мову. Спочатку зловмисник сипав образами, а потім перейшов до дій: вдарив дівчину по голові, копнув і виштовхнув на проїжджу частину прямо під колеса авто.

Суд виявився непохитним і засудив нападника до 20 місяців реального ув’язнення. З’ясувалося, що раніше цей чоловік уже отримував умовний термін за аналогічний напад на двох українок у магазині. Проте навіть за ґратами агресор не виявив жодного каяття.

«Мені байдуже», — кинув він журналістам, виходячи із зали суду.

Для самої Катерини пережите не минуло безслідно. Попри вирок суду, дівчина страждає від панічних атак, боїться користуватися громадським транспортом і намагається не виходити з дому без супроводу близьких.

Нагадаємо, у Варшаві в трамваї на Єрусалимських алеях стався напад на українця через його національність.

Конфлікт розпочався зі словесної перепалки між пасажирами. За даними журналістів, 27-річний громадянин Польщі дістав ніж та почав розмахувати ним у бік українця. Поранення вдалося уникнути завдяки втручанню інших пасажирів, які викликали правоохоронців. Українець не постраждав, а поліція Варшави затримала підозрюваного та вилучила ніж.

«Агресивного 27-річного чоловіка вже затримано та вилучено ніж. Поліція продовжує розслідувати обставини інциденту», — повідомили у поліції.

Також, у центрі Варшави водій таксі розпилив сльозогінний газ в обличчя вагітній українці та її чоловікові.

Інцидент стався в одному з кварталів польської столиці після конфлікту через блокування проїзду. За словами потерпілих, водій таксі, побачивши автомобіль з українськими номерами, почав вигукувати образи та закликав «повертатися до України». Коли жінка намагалася пояснити ситуацію, він продовжив агресивну поведінку.

Після словесного конфлікту чоловік застосував сльозогінний газ проти подружжя. Вагітна жінка почала задихатися.

Польська поліція відкрила провадження за статтею 257 Кримінального кодексу Польщі — порушення недоторканності особи з мотивів національної приналежності. Нападникові загрожує до трьох років ув’язнення.