В одній із країн ЄС можна купити будинок у місті за 13 євроцентів: які умови

Ще одна країна вирішила продавати будинки за безцінь, аби привабити нових мешканців. Цього разу мова йде про місто в Хорватії. Його влада пропонує будинки за 13 євроцентів.

Про це пише danica.hr .

Місто Леград, розташоване в Хорватії, вирішило взяти приклад з Італії, де також часто за безцінь продають будинки, щоб привабити нових жителів.

Хорватський Леград продає будинки за символічну, але конкретну ціну - 13 центів. Все це для того, щоб "виправити" демографічну ситуацію.

Леград - сільське містечко в Хорватії, розташоване на річці Драва, прямо на кордоні з Угорщиною. Тут багато зелених зон, тож доступ до природи забезпечений. Тут також можна поніжитися біля води.

Невелика громада Леграду наразі налічує лише 2 000 мешканців і хотіла б збільшити цю кількість. Саме тому місцева влада запустила програму, щоб заманити сюди молоді сім'ї.

"Ми стали прикордонним містом, яке мало транспортне сполучення з іншими місцями. Відтоді населення поступово зменшується". - сказав тоді мер міста Іван Саболіч в інтерв'ю Reuters.

Вимоги до потенційних мешканців - сімейна пара до 45 років, без власного житла. Перевага надаватиметься людям із дефіцитними професіями або ж з дітьми.

Нагадаємо, в містечку на півдні Італії продають житло за одне євро.

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