- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 103
- Час на прочитання
- 1 хв
В одній із країн Заходу запроваджують збір у $1000 для мігрантів: чи доведеться платити українцям
У США почнуть стягувати плату за гуманітарний дозвіл на в’їзд — $1000 на рік.
У Сполучених Штатах Америки запроваджують новий обов’язковий збір для всіх одержувачів гуманітарного дозволу на проживання, який діятиме з 2025 року. Його розмір становитиме 1000 доларів США за фінансовий рік і надалі підлягатиме щорічному коригуванню.
Як повідомили на офіційному сайті Служби громадянства та імміграції США (USCIS), плата стягуватиметься з моменту, коли відомство надає дозвіл на в’їзд до країни або подовжує його дію.
Нововведення стосується всіх, хто отримує гуманітарний дозвіл на перебування у США — під цю категорію підпадають і українці, які прибули за програмою Uniting for Ukraine.
Починаючи з 16 жовтня 2025 року, заявників інформуватимуть про необхідність внести плату перед тим, як USCIS ухвалить остаточне рішення за їхнім проханням.
Водночас у повідомленні йдеться про можливі винятки з цього правила, однак поки що невідомо, чи поширюватимуться вони на українських громадян, які отримали гуманітарний дозвіл або очікують на його продовження.
Нагадаємо, у Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають притулку, після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.