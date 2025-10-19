В одній із країн Заходу запроваджують збір у $1000 для мігрантів: чи доведеться платити українцям

Мігранти / © Associated Press

У Сполучених Штатах Америки запроваджують новий обов’язковий збір для всіх одержувачів гуманітарного дозволу на проживання, який діятиме з 2025 року. Його розмір становитиме 1000 доларів США за фінансовий рік і надалі підлягатиме щорічному коригуванню.

Як повідомили на офіційному сайті Служби громадянства та імміграції США (USCIS), плата стягуватиметься з моменту, коли відомство надає дозвіл на в’їзд до країни або подовжує його дію.

Нововведення стосується всіх, хто отримує гуманітарний дозвіл на перебування у США — під цю категорію підпадають і українці, які прибули за програмою Uniting for Ukraine.

Починаючи з 16 жовтня 2025 року, заявників інформуватимуть про необхідність внести плату перед тим, як USCIS ухвалить остаточне рішення за їхнім проханням.

Водночас у повідомленні йдеться про можливі винятки з цього правила, однак поки що невідомо, чи поширюватимуться вони на українських громадян, які отримали гуманітарний дозвіл або очікують на його продовження.

Нагадаємо, у Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають притулку, після скасування заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.