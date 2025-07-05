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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В одній із найвідоміших річок Європи зняли столітню заборону на купання

Завдяки проєктам очищення води Сену у Парижі вперше за сто років дозволили для громадського плавання.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Річка Сена

Річка Сена / © Pixabay

У Парижі від 5 липня громадяни отримали можливість купатися у знаменитій річці Сена — вперше за понад століття офіційної заборони. Заборона на купання була введена ще у 1923 році через сильне забруднення води.

Про це повідомляє агентство BFMTV.

Першими у воду о 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом) пірнули кілька десятків плавців, які відзначили, що вода в Сені «дуже гаряча». Купатися тепер можна на морській базі Брас-Марі в історичному центрі Парижа, а також у районах Гренель і Берсі.

Для зручності відпочивальників обладнані роздягальні, душові та пляжні меблі. Зони купання розраховані на одночасне перебування від 150 до 300 людей.

© BFMTV

У 1923 році купання в річці Сена в Парижі було заборонено через значне забруднення води та небезпеку від інтенсивного судноплавства

Надміру високий рівень бактеріального забруднення — фекальних бактерій і важких металів — робив річку небезпечною для здоров’я

Заборона діяла понад 100 років, що позначилося на відсутності традиції плавання в центрі міста.

Існували спроби скасувати обмеження ще в 1988 році, коли тодішній мер Жак Ширак пообіцяв зануритися в Сену, щоб довести її безпечність. Однак довгий час екологічна ситуація залишалася під контролем — лише після масштабного очищення перед Олімпіадою-2024, було вкладено €1,4 млрд у модернізацію каналізації, фільтрацію стоків і будівництво дощових резервуарів.

Саме після цього рівень бактерій знизився до норм, що дозволили проведення запливів у Сену на Олімпіаді та зрештою відкриття купання для громадян у 2025 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Францію підтопило. Через рекордні зливи із берегів повиходили річки, зокрема Сена. У численних містах і селах люди пересуваються винятково на човнах.

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