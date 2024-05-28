В одній із популярних для українців країн ЄС закриють десятки центрів для біженців

Влада заявила про зловживання щодо допомоги з боку українських біженців.
В Ірландії планують закрити майже 75 центрів для українських біженців. Центри було розташовано в готелях і громадських об'єктах, які знову будуть доступні для місцевого використання.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Саймон Гарріс в інтерв'ю Ireland AM на Virgin Media, передає breakingnews.ie.
"Є 68 контрактів, які зараз використовуються для розміщення щодо України, які не будуть використані найближчим часом. Ми побачимо, що багато готелів та інших об’єктів повернуться до їхніх громад. Це важливо, щоб громади бачили та знали", — сказав він.
Політик пояснив, що такий крок зроблять, аби "не побачити розпаду соціальної єдності".
"Ми вжили низку заходів, щоб показати людям, що існує система, заснована на правилах, що якщо ви прийшли сюди і не маєте права тут перебувати, ви швидше про це дізнаєтесь і вас попросять покинути. Наша система соціального забезпечення існує, щоб підтримати вас, але вона ніколи не відкрита для зловживань", — наголосив прем'єр-міністр.
Видання зазначає, що останніми місяцями уряд запровадив жорсткіші правила щодо соціальної допомоги для біженців, зокрема з України.
Нагадаємо, у Польщі скаржаться на нестачу українців для сезонної роботи.
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