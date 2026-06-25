В одній країні ЄС можуть змінити правила для українських чоловіків: що хочуть запровадити

Тимчасовий захист / © ТСН

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У Данії хочуть змінити правила для українських чоловіків від 23 до 60 років. Якщо новий закон ухвалять, то отримати або продовжити посвідку на проживання зможуть лише ті, хто виконає певну умову.

Про це повідомляє офіційний данський портал Ny i Danmark.

У Данії можуть ввести нові правила для українців — що планують змінити

Зазначається, що відповідний законопроєкт, який має змінити Спеціальний закон про тимчасові дозволи на проживання для переселенців з України, 25 червня 2026 року подав Міністр імміграції та інтеграції Данії.

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За новими правилами, чоловіки від 23 до 60 років зможуть отримати дозвіл на проживання, лише якщо офіційно доведуть, що звільнені від армії. Хлопцям до 23 років документ видаватимуть тільки до цього віку, а щоб продовжити його далі, теж знадобиться довідка про звільнення від служби.

У разі ухвалення закону, нові правила діятимуть для всіх заяв, поданих від 25 червня 2026 року. Проте, якщо заяву подали з цієї дати, але рішення по ній встигли ухвалити до офіційного набрання чинності новим законом, її опрацюють за старими правилами.

Крім того, після ухвалення документа Імміграційна служба Данії перевірить видані дозволи. Відомство оцінить, чи потрібно анулювати посвідки на проживання тим чоловікам віком від 23 до 60 років, які подали заявки з 25 червня 2026 року і встигли отримати документи до набрання законом чинності. З такими особами служба зв’яжеться особисто.

Водночас нововведення взагалі не торкнуться тих українців, які подали документи або вже отримали посвідку на проживання за Спеціальним законом до 25 червня 2026 року. Ці правила також не діятимуть для них під час майбутнього продовження документів.

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Тимчасовий захист українців — останні новини

Нагадаємо, ЄС планує подовжити тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але правила можуть змінитися. Зокрема, розглядається можливість обмежити право на отримання прихистку для чоловіків віком від 23 до 60 років.

Раніше ми писали, що Єврокомісія розглядає можливість відмовити в тимчасовому захисті українським чоловікам, які щойно приїхали до ЄС. Про це заявила представниця Єврокомісії Корінна Улльріх під час обговорення в Європарламенті.

До слова, українці, які прибувають до Польщі, все частіше стикаються з труднощами під час отримання статусу тимчасового захисту (PESEL UKR). Ця тенденція викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, які підтримують бізнес.

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