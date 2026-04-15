Українські біженці

Уряд Чехії готує зміни до законодавства, спрямовані на адаптацію статусу українців до нинішніх реалій. Оновлені правила передбачатимуть як розширення можливостей для легалізації, так і суворіші заходи за порушення закону, аж до депортації.

Про це повідомив посол України в Чехії Василь Зварич в інтерв’ю виданню «Главком».

Адаптація статусу та нові можливості

За словами дипломата, зміни в чеському законодавстві мають на меті не погіршення становища біженців, а надання їм інструментів для довгострокового перебування. Це зумовлено тим, що більшість українців вже працевлаштовані та успішно інтегрувалися.

«Питання змін до законодавства зараз спрямоване не на погіршення становища українців, а на адаптацію законодавства до реалій — через надання українцям більших можливостей для зміни свого статусу тимчасового захисту на довгострокове проживання в Чеській Республіці», — зазначив Зварич.

Посилення контролю та санкції

Зазаначається, що чеська влада планує прискіпливіше перевіряти дотримання правил перебування, щоб запобігти зловживанням статусом тимчасового захисту. Зокрема, розглядається варіант суттєвого скорочення терміну перебування за межами країни (в Україні чи інших державах ЄС) без втрати статусу — з нинішніх 90 до 30 днів.

«Будуть прискіпливіше ставитись до тих українців, які мають статус тимчасового захисту, а у разі порушення ними чеського законодавства це може потягнути за собою і позбавлення статусу, і депортацію», — пояснив посол.

На його думку, життя законослухняних громадян не зазнає критичних обмежень. Проте їм слід бути більш уважними до правил країни перебування.

Читайте також У Чехії хочуть обмежити захист для українських біженців

Питання асиміляції та повернення

Василь Зварич також висловив позицію України щодо збереження національної ідентичності громадян за кордоном. Попри сприяння інтеграції в межах майбутнього членства України в ЄС, посольство виступає проти розчинення українців у місцевому суспільстві.

«Ми категорично проти асиміляції наших громадян. Я постійно на всіх зустрічах і з українською громадою, і з чеськими урядовцями наголошую: інтеграція українців у європейське суспільство — це незворотний процес… Але водночас має бути збережений зв’язок українців з Батьківщиною в той чи інший спосіб», — підкреслив дипломат.

Повідомляється, що наразі в Чехії перебуває близько 600 тисяч українців, частина з яких проживала в країні ще до початку повномасштабного вторгнення. Для підтримки зв’язку з домом посольство сприяє розвитку українських шкіл та інформаційних ресурсів.

Тимчасовий захист для українців — останні новини

Нагадаємо, Німеччина офіційно підтримала зусилля Києва щодо збереження мобілізаційного та людського ресурсу. Берлін спільно з українською владою вже розробляє механізми, які допоможуть українським біженцям, зокрема чоловікам призовного віку, повернутися додому.

У ЄС замислюються над поверненням українців призовного віку додому. Проте Польща може діяти інакше через власні інтереси.

До слова, після завершення тимчасового захисту 2027 року українським пенсіонерам доведеться оформлювати новий статус у ЄС.