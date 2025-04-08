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Медичний гелікоптер з пацієнтом впав у море: є загиблі та врятовані
Трьох пасажирів вдалося врятувати.
У Японії медичний транспортний гелікоптер з пацієнтом впав у море. Внаслідок авіатрощі троє з шести людей на борту загинули.
Про це пише Japan Today.
За даними берегової охорони, 3 людей, який врятували, постраждали від переохолодження. На жаль, лікарі констатували смерть інших пасажирів.
У рамках рятувальної операції берегова охорона залучила до цього району два літаки та три кораблі.
Відомо, що гелікоптер прямував до лікарні у Фукуоці з аеропорту Цусіма в префектурі Нагасакі. Він відправився з Цусіми о 13:30. Причина аварії з'ясовується.
Нагадаємо, у суботу, 15 березня, винищувач ВМС Китаю J-15 розбився під час тренувального польоту у південній провінції Хайнань.