В одній з країн скорочують медичну допомогу для біженців: що зміниться від 1 травня

Канада змінює програму IFHP

Реклама

У Канаді скорочують медичну допомогу для біженців, а саме, у країні готуються змінити федеральну програму медичного забезпечення, що може ускладнити доступ до лікування та поставити під загрозу здоров’я вразливих груп.

Про це заявляють правозахисники та експерти, пише СВС.

Від 1 травня уряд запроваджує систему співоплати в межах Interim Federal Health Program (IFHP) — програми, яка покриває медичні послуги для людей, що подали заяву на отримання статусу біженця.

Реклама

Відтепер пацієнти мають платити 4 долари за кожен рецепт, а також покривати 30% вартості низки послуг, зокрема стоматології, офтальмології та психологічної допомоги. Водночас базові медичні послуги залишаться безкоштовними.

Експерти попереджають про ризики для біженців у Канаді

Керівник центру допомоги біженцям у Віндзорі Майк Моренсі попереджає, що нововведення можуть погіршити становище його підопічних. За його словами, деякі клієнти вже відмовляються від консультацій через нові витрати.

«Реальність така, що якщо вони не отримають необхідну допомогу, це лише відтермінує їхню адаптацію в суспільстві», — зазначив він.

Експерти наголошують, що особливо критичною ситуація може стати для людей із психологічними травмами. Один сеанс терапії може коштувати близько 150 доларів, з яких тепер біженці мають оплачувати приблизно 45 доларів.

Реклама

Що кажуть у Міністерстві імміграції

У Міністерстві імміграції Канади пояснюють, що нові правила покликані зменшити фінансове навантаження на систему та забезпечити її довгострокову стабільність. За оцінками уряду, це дозволить заощадити до 127 млн дол. впродовж 2026–2027 років.

Критики змін застерігають, що економія може бути короткостроковою. Зокрема, правники вказують, що відкладене лікування може призвести до зростання кількості невідкладних випадків, які в підсумку коштуватимуть державі дорожче.

Додатково ситуацію ускладнюють зміни в імміграційному законодавстві. Новий закон обмежує право частини заявників на подання клопотань про надання притулку, що може позбавити їх доступу до медичного покриття за програмою IFHP.

Експерти також звертають увагу, що зростання витрат на програму пов’язане не з частішим використанням медичних послуг, а зі збільшенням кількості шукачів притулку у країні.

Реклама

Новини партнерів