В одній з країн ЄС готують зміни для українських біженців: що треба знати

Українські біженці

Реклама

Австрія офіційно визначила головний правовий механізм для українців, які планують залишитися в країні після завершення дії тимчасового захисту. Основним інструментом стає карта Rot-Weiß-Rot Karte Plus (RWR+). Цей формат є найбільш практичним для тих, хто вже інтегрувався, працює та прагне змінити спеціальний режим на звичайний дозвіл на проживання.

Про це пише «relocate.to».

Як зазначають у UNHCR Austria, дозвіл у межах тимчасового захисту автоматично продовжено до 4 березня 2027 року. Австрійський державний портал підтверджує, що на час дії статусу Ausweis für Vertriebene подаватися на притулок не потрібно. Проте головною зміною стало відкриття окремого маршруту від тимчасового захисту саме до карти RWR+.

Реклама

На сайті міста Відня офіційно повідомляють: на таку карту можуть подаватися українці зі статусом переміщеної особи, якщо вони були офіційно працевлаштовані з повним соціальним страхуванням щонайменше 12 місяців із попередніх 24 місяців.

Які ще є вимоги

Перехід на RWR+ потребує виконання низки умов. Для 2026 року встановлено поріг у 551,10 євро на місяць для обов’язкового страхування, але загальні суми для проживання значно вищі.

Згідно з державними правилами на 2026 рік, мінімальні суми після врахування регулярних витрат мають становити:

1 308,39 євро для однієї особи;

2 064,12 євро для подружжя;

201,88 євро додатково на кожну дитину.

Окрім грошей, муніципалітет Відня наголошує на необхідності підтвердження знань німецької мови.

Реклама

Як вказано у роз’ясненнях органів влади: для подачі на RWR+ для переміщених осіб потрібно підтвердити знання німецької мови щонайменше на рівні A1. Сертифікат має бути актуальним, а заявник повинен мати житло, страхування та дійсний паспорт.

Карта RWR+ надає необмежений доступ до ринку праці, що дозволяє працювати без прив’язки до конкретного роботодавця. Зазвичай вона видається на 12 місяців. Однак Австрія передбачила і триваліший сценарій.

Якщо людина безперервно та легально проживає в країні щонайменше два роки та виконала Module 1 Integration Agreement, їй можуть одразу видати карту на три роки.

Які є альтернативні варіанти легалізації

Для тих, хто не відповідає критеріям RWR+, існують інші шляхи:

Реклама

EU Blue Card: для висококваліфікованих фахівців із річною зарплатою від 55 678 євро (брутто). Класична RWR Card: базується на бальній системі та перевірці ринку праці через службу зайнятості AMS. Для категорії Other Key Workers мінімальна зарплата у 2026 році становить 3 465 євро брутто. Сімейне возз’єднання: дозволяє членам родин власників RWR+ отримати дозвіл, якщо спонсор відповідає вимогам щодо доходу та житла. Студентський ВНЖ: актуальний для молоді та тих, хто ще не накопичив необхідний стаж роботи.

Представники офіційного порталу migration.gv.at підкреслюють, що найкращі шанси на плавний перехід матимуть ті, хто вже зараз працює офіційно, вивчає мову та стежить за оновленнями від BMI та MA 35 у Відні.

Нагадаємо, в Ірландії діє програма Accommodation Recognition Payment (ARP), запроваджена 2022 року для підтримки українських біженців, за якою місцеві жителі отримували виплати за надання житла.

Спочатку розмір допомоги становив від 400 до 800 євро на місяць, згодом його знизили до 600 євро. Програма дозволила розмістити близько 42 тисяч українців.

У березні 2026 року уряд уже запровадив обмеження, зокрема виключив із програми житло, яке здавали в оренду до 2022 року, а також оголосив про відмову від розміщення українців у готелях та гостьових будинках.

Реклама

Водночас причинами змін називають те, що частина біженців почала самостійно знаходити житло, а власники нерухомості почали переводити об’єкти з приватного ринку до участі в програмі.

Також, механізм тимчасового захисту для українських біженців у країнах Європейського Союзу продовжено до березня 2027 року та дозволяє легально проживати і працювати в ЄС.

Чехія є однією з країн, що прийняли найбільшу кількість українців — понад 401 тисячу осіб, і щомісяця туди прибуває ще близько шести тисяч біженців. Водночас влада країни заявляє про значне навантаження на соціальну систему.

У зв’язку з цим у Празі вже ведуть переговори з партнерами в ЄС щодо можливого перегляду умов тимчасового захисту після 2027 року. Серед ідей — врахування географічного фактору, зокрема ситуації у відносно безпечних регіонах України, а також підходи щодо окремих категорій біженців.