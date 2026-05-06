В одній з країн ЄС можуть змінити виплати українцям: що варто знати

Українці в Польщі / © ТСН.ua

Реклама

В Польщі продовжують шукати шляхи подолання демографічної кризи в країні. У зв’язку з цим можуть змінити принцип роботи програми фінансової підтримки сімей «800 Плюс», за якою родини з дітьми, зокрема й українці з тимчасовим захистом, щомісяця отримують від держави по 800 злотих на кожну дитину.

Про це пише «Obozrevatel».

Наразі в Польщі діє система, за якою держава виплачує фіксовані 800 злотих на кожну дитину в родині, незалежно від загальної кількості дітей. Однак кандидат у прем’єр-міністри від партії «Право і справедливість» Пшемислав Чарнек виступив з ініціативою змінити цей підхід на прогресивний.

Реклама

Політик пропонує залишити базову виплату у розмірі 800 злотих лише на першу дитину. Натомість сума допомоги на другу, третю і кожну наступну дитину має зростати. Конкретних цифр посадовець поки що не озвучив, проте пояснив логіку таких змін.

«Варто розглянути політику, сприятливу для сім’ї, таку як розширення та модифікація програми 800 Плюс. Кожен має отримувати 800 злотих на першу дитину, але ця сума має збільшуватися для кожної наступної дитини. Це може слугувати стимулом для сімей мати більше дітей», — заявив Чарнек.

Водночас він визнає, що самими лише грошима глибоку демографічну кризу в країні не вирішити.

Чи ухвалені нові правила офіційно

Він наголосив, що озвучена пропозиція є його особистою позицією, а не офіційною програмою партії «Право і справедливість».

Реклама

«Наша програмна команда ще не ухвалила рішення з цього питання», — уточнив політик.

Українці, які рятуються від війни, продовжують активно користуватися цією програмою підтримки. За офіційною статистикою, у 2025 році саме громадяни України склали найбільшу категорію отримувачів допомоги «800 Плюс» серед іноземців. За ними йдуть громадяни Білорусі, Румунії, Росії та В’єтнаму.

Однак загальна кількість дітей іноземців, які охоплені цією програмою, поступово зменшується. Якщо у попередньому році Польща виплатила допомогу на 284,5 тисячі дітей, то у 2025 році цей показник склав 262,8 тисячі.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українці зі статусом PESEL UKR у Польщі можуть подати заяву на отримання трирічної посвідки на проживання — карти CUKR, яка замінює тимчасовий захист.

Реклама

Подати документи можна лише онлайн через портал MOS, після чого заявника викликають до воєводського управління для отримання посвідки. Для цього потрібно мати чинний статус UKR, перебувати в Польщі на підставі тимчасового захисту та зберігати цей статус щонайменше 365 днів.

Також, українці, які працюють у Польщі, мають право на соціальні гарантії, зокрема пенсійні виплати відповідно до міжнародної угоди між Україною та Польщею.

Для отримання мінімальної польської пенсії необхідно досягти пенсійного віку, мати відповідний трудовий стаж і легально проживати в країні. Водночас польська установа соціального страхування може враховувати трудовий стаж, набутий як у Польщі, так і в Україні, застосовуючи принцип його сумування.

Новини партнерів