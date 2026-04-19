В одній з країн ЄС на виборах може перемогти проросійська партія: деталі

Парламентські вибори у Болгарії / © Unsplash

Сьогодні, 19 квітня, у Болгарії проходять вибори. На восьмих парламентських виборах за п’ять років лідирує проросійський кандидат. Експрезидент Румен Радєв пообіцяв болгарам «покласти край спіралі слабких, недовговічних урядів» та викорінити корупцію.

Румен Радєв виступає проти військової підтримки України. Про початок виборів повідомили Reuters.

На виборах у Болгарії може перемогти проросійський кандидат

На відміну від Угорщини, де народ обрав проєвропейський рух, Болгарія поки тримається проросійського курсу. Політична сила Радєва нині має найвищі рейтинги в опитуваннях, однак досі не дотягує до монобільшості.

Радєв має проросійські погляди і є скептиком щодо Європейського Союзу. Також він проти того, аби Україну підтримували військовим шляхом.

Румен Радєв залишив посаду у січні 2026, аби балотуватися на виборах. У грудні 2025 уряд Болгарії пішов у відставку після масових протестів.

Позицію Радєва посилили спритна кампанія у соцмережах, можливість якісного фінансування кампанії та всіх зусиль, а також обіцянки повернути Болгарії стабільність.

Населення Болгарії (близько 6,5 мільйонів людей) відчуває глибоку втому від повторних дострокових виборів та однакових облич, яких вважають корупціонерами.

Серед проблем громадян Болгарії — висока вартість життя, оскільки країна перейшла на євро у січні. Попередній уряд пішов у відставку через пропозицію додатково підвищити податки та внески на соціальне страхування.

Сам Радєв закликає покращувати стосунки з Росією.

Місцеві жителі скаржаться, що політики мають постійні суперечки між собою, а кожні наступні вибори нічого не дають країні та людям.

Результати опитувань громадської думки за 17 квітня показали, що партія «Прогресивна Болгарія» Радєва має близько 35% голосів. Це більше, ніж ще місяць тому. Якщо болгари продемонструють проросійському політику таку підтримку на виборах, це може стати рекордним результатом партії за останні роки. Проте цього не вистачить, аби отримати парламентську більшість.

За місцевим часом виборчі дільниці закриваються о 20:00 (в Україні також 20:00). Результати екзит-полів очікують після завершення голосування. Попередні результати виборів у Болгарії можуть опублікувати у неділю ввечері чи в понеділок 20 квітня.

Чому для України важливі вибори в Болгарії

Наприкінці березня 2026 Болгарія приєдналася до PURL — програми, що закуповує американську зброю для України під час війни. Країни домовилися про 10-річну підтримку.

Раніше Болгарія неофіційно передавала Україні зброю, зокрема у вирішальні місяці.

У випадку, якщо на виборах 19 квітня переможе проросійський кандидат, Україна ризикує втратити підтримку Болгарії. До того ж Радєв несе повну відповідальність за суперечливі рішення, які ухвалили тимчасові уряди з 2016 до 2023 року.

До них належить газова угода 2023 року між турецькою та болгарською державними компаніями, яка призвела до збитків та розслідування. Аналітики не виключають варіанту, що до кінця 2026 року можуть відбутися ще одні дострокові вибори.

Попри стрімкий розвиток після 1989 року, Болгарія потерпає від корупції та браку різноманіття серед політиків. На виборах процвітає підкуп голосів. В індексі сприйняття корупції 2025 країна перебуває на 84 місці, що є одним із найнижчих показників.

За результатами 2025 року, Україна має ще гірший показник, адже перебуває на 104 місці зі 182.