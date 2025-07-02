В одній з країн ЄС "продезінфікували" російське консульство після його закриття (фото)

Дезинфекція колишнього російського консульства в Польщі. Фото: Artur Bagliuk/Facebook

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В Польщі в місті Краків провели символічну «дезінфекцію» біля будівлі, де раніше працювало консульство Росії. Активісти та волонтери змивали російську символіку, зокрема літеру «Z», та «очищали» простір від слідів пропаганди.

Про це повідомила організація sestry.eu.

На місці колишнього консульства з’явилися прапори України, Польщі та Євросоюзу.

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Акція в Кракові. Фото: Artur Bagliuk/Facebook

«Ця подія — мирна, креативна форма опору та вираз подяки Польщі за підтримку України», — йдеться в повідомленні.

Консульство закрили після того, як польське МЗС відкликало дозвіл на його роботу через підозри в участі російських спецслужб у підпалі торгового центру у Варшаві. Мер Кракова підтримав рішення — за його словами, містяни просили про це ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Росія не лише веде відкриту війну проти України, а й розгорнула гібридну війну проти Заходу — у тому числі через акти саботажу на території Польщі та країн-союзників.

Раніше Сікорський також відкликав дозвіл на роботу російського генконсульства в Познані. На його думку, дипломатичні установи Росії насправді можуть бути прикриттям для ворожої діяльності.

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Крім Варшави, аналогічні атаки фіксували у Вільнюсі. За даними спецслужб, за підпалами також стоїть Москва.