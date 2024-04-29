В одній з країн ЄС розглядають обов'язковий призов для жінок

Водночас деякі партії в країні не хочуть, щоб це сталося напередодні виборів.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що влада країни розглядає можливість мобілізації жінок.

Про це пише Kristeligt Dagblad із посиланням на заяву міністра 29 квітня.

За його словами, багато зусиль було спрямовано, аби обговорити моделі того, як Данія може досягти повної рівності для жінок.

"Але я також визнаю, що це повинно відбутися після наступних загальних виборів, тому що деякі партії не хочуть, щоб це сталося по цей бік виборів", — заявив він.

За словами міністра, Копенгагену слід терміново досягти угоди, адже "РФ вдерлася до України, і Данії необхідно переозброїтися".

Нині служба для жінок у данській армії добровільна. Однак, за словами очільника міноборони, більшість партій виступають за те, аби вона була обов'язковою.

Нагадаємо, в Україні зараз жінки можуть ставати до лав ЗСУ виключно добровільно.

Щодо цього висловився, зокрема, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) та військовий експерт Владислав Селезньов. Він наголосив, що нині в ЗСУ жінки служать як на офіцерських посадах, так і командирами бойових підрозділів.

Читайте також: