В одній з країн ЄС сформувався проросійський уряд: що відомо

Румен Радев

У Болгарії офіційно затвердили склад нового уряду після парламентських виборів. Лідер партії-переможця «Прогресивна Болгарія» Румен Радев передав президентці Іліані Йотовій відповідні документи.

Про це йдеться в трансляції BGNES Agency та повідомляє Novinite.

В оновленому уряді працюватимуть чотири віцепрем’єри та 18 міністрів.

«Ця нова структура відрізняється на одне міністерство менше. Ми робимо це, щоб оптимізувати роботу уряду, забезпечити кращі умови для болгарського бізнесу та прискорити процеси цифровізації, які є важливими для розвитку Болгарії як сучасної держави», — сказав Радев.

Радев заявив, що вже в понеділок, 11 травня, подасть пропозицію щодо внесення змін до Закону про судову владу. Він хоче розпочати процедуру обрання нової Вищої судової ради та інспекції.

«Наша мета полягає в тому, щоб покласти край волюнтаризму та експериментам із державними фінансами, що мали місце протягом останніх років. Ми прагнемо зменшити борг і дефіцит без зміни податків та скорочення соціальних видатків», — написав прем’єр-міністр на Facebook.

Нагадаємо, партія Радева перемогла на парламентських виборах 19 квітня. Вона отримала достатньо голосів, щоби сформувати монобільшість. Радев — євроскептик і виступав проти допомоги Україні у війні та проти економічних санкцій стосовно Росії. Однак, як сказав на LIGA.net ексголова МЗС Павло Клімкін, Радев не йтиме стопами угорського прем’єра Віктора Орбана і не провадитиме проросійську політику.

Раніше ми писали про те, що перемога Радева може змінити курс країни щодо України та ЄС.

До слова, перед виборами до парламенту експрезидент Румен Радєв пообіцяв болгарам «покласти край спіралі слабких, недовговічних урядів» та викорінити корупцію.

