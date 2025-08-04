В одній з країн ЄС вантажівкам хочуть дозволити обгін вночі: деталі пропозиції

Фура / © Pexels

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У Польщі можуть змінити одне з правил дорожного руху. Так, влада має намір скасувати заборону обгону на двосмугових дорогах та швидкісних магістралях вночі — від 23:00 до 5:00.

Про це пише Auto Swiat.

Як відомо, чинні правила, запроваджені два роки тому, забороняють водіям вантажівок обганяти на дорогах з двостороннім рухом. Нові правила мають на меті дозволити обгін у певні нічні години, що, за словами Міністерства інфраструктури, покращить рух транспорту та узгодить польське законодавство з рішеннями, що використовуються в інших країнах Європейського Союзу.

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Ці зміни в нормативних актах є особливо значними для транспортної галузі, яка давно критикує наявні обмеження.

“Поправка передбачає, що вантажівкам з повною масою транспортного засобу понад 3,5 тонни (категорії N2 та N3) буде дозволено обганяти з 23:00 до 5:00. Ці правила мають набути чинності після їх прийняття Сеймом, причому деякі нові правила набудуть чинності через три місяці після їх оголошення, а інші – через рік”, — йдеться у повідомленні.

Пропозиція викликала суперечки

Міністерство внутрішніх справ висловило заперечення проти запропонованих змін, стверджуючи, що навіть за умови зменшення руху транспорту вночі обгін вантажівок все ще несе ризики. Мовляв, вночі важче точно оцінити відстань та швидкість транспортних засобів, що наближаються ззаду, а це може призвести до небезпечних ситуацій. За даними Міністерства, ризики для безпеки дорожнього руху залишаються, попри зменшення руху транспорту вночі.

Однак Міністерство інфраструктури відповідає, що аналогічні рішення вже існують в інших країнах Європейського Союзу. До прикладу, у Німеччині заборона на обгін вантажівок діє в певний час доби, а сфера її дії коригується залежно від обсягу дорожнього руху в окремих землях.

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Також протягом двох років після запровадження нововведення пропонується спостерігати за наслідками нових правил.

Нагадаємо, в Україні водіям тепер забороняється рух транспорту територіями природно-заповідного фонду. Мета нововведення — захист унікальних екосистем та збереження біорізноманіття. За порушення цього правила на водіїв чекає не тільки штраф, а й додаткова компенсація за шкоду природі.

Розміри штрафів:

Для громадян — від 153 до 408 гривень

Для посадових осіб — від 255 до 510 гривень

Крім цього, за кожні 100 метрів, подолані заповідною територією, стягуватиметься компенсація. Її сума залежить від типу транспортного засобу:

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мопеди та мотоцикли — 4020,80 грн

легкові авто, пікапи та мікроавтобуси — 6428,80 грн

автобуси та вантажівки — 8848 грн.

Тож кермувальників закликають бути уважними під час вибору маршрутів, особливо в регіонах з охоронюваними територіями, щоб уникнути покарання.