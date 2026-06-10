В одній з країн ЄС заборонили парасольки на пляжах: що варто знати

Пляж / © УНІАН

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На італійському громадському пляжі Пунта-Молентіс, що в комуні Віллазіміус на острові Сардинія, запровадили заборону на використання парасольок для відвідувачів віком від 10 до 65 років. Обмеження викликало хвилю обурення серед громадськості через загрозу теплових ударів та опіків.

Про це пише Daily Mail.

Згідно з новими правилами, принести й встановити лише одну парасольку на пляжі тепер дозволено винятково сім’ям із дітьми до 10 років або відпочивальникам, яким уже виповнилося 65 років. При цьому вхід на територію є платним і становить 10 євро.

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Ці обмеження викликали хвилю обурення в соцмережах. Люди скаржаться, що відпочивати в таку спеку без тіні просто небезпечно для здоров’я. На сторінці місцевої ради у Facebook користувачі жартують, що тепер за 10 євро з людини вони купують «унікальну» можливість попектися на сонці без парасольки.

«Справжня розкіш: сонце під 40 градусів, жодної тіні, але принаймні можна сказати, що зробив свій внесок у захист довкілля… своїм потом. А потім приємне задоволення: „1 парасолька дозволена лише для сімей з дітьми або старше 65 років“, — зазначив інший користувач.

Також один із відвідувачів іронічно зауважив, що за таких умов відпочивальникам фактично доводиться обирати між наявністю малих дітей або досягненням похилого віку, аби мати право на комфорт.

Інші користувачі підтримали це обурення, зазначивши, що такий відпочинок загрожує багатогодинним лікуванням серйозних опіків. Вони також обурилися, що люди мають платити гроші за вхід, а натомість ризикують потрапити до відділення невідкладної допомоги, та розкритикували місцеву владу за таке рішення.

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Сам пляж відкрили зовсім нещодавно. Його закрили ще в липні минулого року через велику лісову пожежу, яку хтось навмисно підпалив. Тоді відпочивальникам довелося тікати від вогню, а понад 200 машин згоріли або опинилися в пастці.

Місцева влада пояснила, що затрималася з відкриттям пляжу через наслідки пожежі та шторми. Цей час використали, щоб придумати суворіші правила, адже пляж розташований у заповіднику і його природу потрібно берегти.

«З цієї причини необхідно обмежити [людський] вплив та забезпечити захист цієї спадщини для майбутніх поколінь», — йдеться у повідомленні на сайті місцевої влади.

Окрім обмежень на парасольки, на узбережжі відтепер заборонено встановлювати намети й альтанки. Також запроваджено комендантську годину: доступ на пляж відкритий з 8:00 до 20:30, а о 21:00 розпочинається обов’язкове виселення відвідувачів. Усі правила діятимуть до кінця жовтня.

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