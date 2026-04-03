В одній з країн ЄС зміниться життя іноземців: чи торкнеться це українців

Чехія / © Державна прикордонна служба України

У Чехії розробили масштабний законопроєкт, що повністю переведе перебування іноземців у «цифру» та змінить умови проживання. Нові правила стануть актуальними для українців після завершення дії тимчасового захисту.

Про це пише «Радіо Свобода».

У Чехії до парламенту внесли новий законопроєкт, що регулює перебування іноземців і передбачає масштабну реформу всієї системи. У разі ухвалення документ набуде чинності 1 січня 2029 року. Відповідно, нові правила можуть торкнутися й українців після завершення дії тимчасового захисту 2027 року.

Йдеться про ініціативу, яку вже підтримав уряд Андрея Бабіша. Водночас правозахисні організації вже висловлюють занепокоєння, попереджаючи про можливе ускладнення становища іноземців.

Зміни для іноземців у Чехії — подробиці

Ключовим нововведенням має стати запуск у Чехії єдиної інформаційної платформи ICAS. Вона об’єднає державні реєстри й переведе більшість процедур у цифровий формат. Іноземці отримають персональні онлайн-кабінети, через які зможуть:

подавати заяви на отримання дозволів на проживання;

завантажувати необхідні документи;

відстежувати статус розгляду заяв;

спілкуватися з державними органами.

Доступ до системи отримають різні установи — чеські поліція, МЗС і міграційні служби. У МВС очікують, що це допоможе зменшити бюрократію та пришвидшити ухвалення рішень.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар наголосив, що реформа дасть змогу державі швидше отримувати повну інформацію про іноземців і ефективніше реагувати на порушення — зокрема, скасовувати дозволи або притягати до відповідальності за незаконне перебування.

Посилення контролю за іноземцями в Чехії

Паралельно передбачено й посилення контролю. Зокрема:

запроваджується інститут «гаранта» — роботодавця, університету чи іншої установи, що підтверджує мету перебування іноземця;

«гаранти» будуть зобов’язані інформувати державу про зміни (наприклад, звільнення або завершення навчання);

розширюється обмін даними між державними органами.

Окремі зміни стосуватимуться і громадян ЄС: їх планують зобов’язати реєструватися у разі перебування понад 90 днів, тоді як зараз ця процедура є добровільною.

Ризики через нововведення щодо іноземців у Чехії

Юристи визнають, що цифровізація може спростити й пришвидшити процеси, однак водночас створює нові виклики. Зокрема, за словами керівниці юридичного відділу Інтеграційного центру в Празі (ICP Praha) Павли Розумкової, зростають ризики витоку або неправомірного використання персональних даних.

Передавання доступу до електронного кабінету третім особам, за її словами, може призвести до втрати контролю над документами. Крім того, інститут «гаранта» може посилити залежність іноземців від роботодавців чи освітніх установ.

«На практиці це може викликати питання — зокрема, чи не призведе це до ще більшої залежності іноземця від цих суб’єктів і, відповідно, до зростання його вразливості. Ключовим буде впровадження та достатня обізнаність усіх зацікавлених сторін — як „гарантів“, так і самих іноземців», — зазначає Розумкова.

Правозахисники також критикують окремі норми, що стосуються сімейного права. Консорціум неурядових організацій, які працюють із мігрантами, вважає, що законопроєкт:

створює нерівні умови для родичів громадян Чехії та інших країн ЄС;

ускладнює процедури возз’єднання сімей;

може обмежити право на спільне проживання.

Головна проблема, за їхніми словами, полягає в тому, що документ встановлює різні правила для родичів громадян ЄС і Чехії, причому для останніх вимоги можуть бути жорсткішими. Це включає ширший перелік документів для отримання дозволу на проживання, обмеження щодо зміни його типу та суворіші підстави для видворення. У деяких випадках це може навіть унеможливити спільне проживання родини в Чехії.

Зміни для українців у Чехії

Безпосередньо новий закон не стосується українців, які мають статус тимчасового захисту. Проте він стане актуальним для тих, хто залишиться в країні після завершення дії цього статусу та оформлюватиме стандартні дозволи на проживання.

Наразі тимчасовий захист для українців діє до березня 2027 року, тож нова система почне застосовуватися вже після цього періоду.

Водночас у Чехії готують і додаткові зміни до міграційної політики. Представники політичних сил заявляють про наміри переглянути умови перебування та соціальні виплати для іноземців, зокрема українців, однак деталі цих ініціатив поки не оприлюднені.

До слова, Чехія прагне прискорити працевлаштування українців, розробляючи економічну стратегію зі спрощеним наймом іноземців. Міністр праці Алеш Юхелка підкреслив, що країна вже не може обійтися без українських працівників у сферах будівництва, охорони здоров’я та догляду за літніми людьми.

Зауважимо, Чехія планує після 2027 року обмежити тимчасовий захист для українців, зокрема для чоловіків працездатного віку та мешканців відносно безпечних західних регіонів України. Метнар зазначив, що ці зміни обговорюються на рівні ЄС, оскільки можливості Чехії, яка прийняла понад 401 тис. біженців, вичерпані. Пріоритетом є також зацікавленість самої України у поверненні чоловіків для майбутнього відновлення країни.