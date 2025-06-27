В одній з країн Європи біженців каратимуть за відмову від громадських робіт

Біженці. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Від 1 липня у федеральній землі Бургенланд в Австрії запровадить обов’язкові громадські роботи для біженців. Відмова від участі матиме неприємні наслідки.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на регіональний уряд.

Біженцям пропонуватимуть, наприклад, доглядати парки, допомагати в будинках для людей похилого віку або займатися прибиранням.

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За годину роботи передбачено оплату у розмірі 1,6 євро.

Якщо шукач притулку двічі відмовиться від виконання робіт без поважної причини, йому загрожує втрата базової допомоги. Тобто він матиме просте місце для сну замість квартири, не отримуватиме медичного страхування, а лише мінімальне харчування та базове лікування.

«Той, хто постійно отримує підтримку від держави, має також брати на себе відповідальність і віддавати щось суспільству», — заявила міністр соціальної політики Бургенланда Даніела Вінклер.

У виданні зазначили, що у Німеччині така практика також юридично можлива: параграф 5 Закону про надання допомоги шукачам притулку дозволяє залучати біженців до громадських робіт вже через три місяці після приїзду.

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Нагадаємо, від 12 липня медичне страхування для українських біженців у Австрії буде доступне лише через офіційне працевлаштування або добровільне самостійне страхування.