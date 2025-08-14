В одній з країн Європи хочуть створити міністерство, яким керуватиме ШІ

AI проти корупції / © Pixabay

Албанія планує залучити штучний інтелект для боротьби з корупцією та вступу до Євросоюзу.

Про це йдеться у матеріалі politico.

«Поки решта Європи сперечається щодо безпеки та масштабів використання штучного інтелекту, Албанія планує застосувати його для прискорення вступу до Євросоюзу», — йдеться у повідомленні.

У країні навіть розглядають можливість створення міністерства, яким керуватиме штучний інтелект.

Прем’єр-міністр Еді Рама у липні 2025 року заявив про ШІ як інструмент для викорінення корупції та підвищення прозорості, заявивши, що ця технологія може стати найефективнішим членом уряду Албанії.

«Одного дня ми можемо навіть мати міністерство, яким повністю керує штучний інтелект. Таким чином не буде ані кумівства, ані конфлікту інтересів», — сказав Рама на липневій пресконференції, обговорюючи цифровізацію.

За його словами, місцеві розробники могли б створити ШІ-модель, яку можна було б «призначити» міністром, і тоді Албанія могла б стати першою країною з урядом, що повністю складається з AI-міністрів і прем’єр-міністра.

Хоча жодних офіційних кроків поки що не зроблено, і посада прем’єра формально не вакантна, Рама вважає, що ідею слід серйозно обговорювати.

Бен Блуші, колишній політик правлячої партії та письменник, який цікавиться штучним інтелектом, заявив, що не бачить у цій технології нічого небезпечного. Він вважає, що держави, керовані ШІ, — цілком реальна перспектива, яка може докорінно змінити уявлення про демократію.

«Чому ми повинні обирати між двома чи більше людськими кандидатами, якщо послуги від держави може надавати ШІ? Суспільства будуть краще керовані штучним інтелектом, ніж нами, адже він не робить помилок, не потребує зарплати, не може бути корумпованим і не припиняє працювати», — сказав Блуші.

Албанія вже багато років стикається з корупцією у всіх сферах, і політика — не виняток. Правляча партія має низку чиновників, яких звинувачували та засуджували за корупцію. Лідер опозиції Салі Беріша зараз постає перед судом у справі про корупцію, а колишній прем’єр і президент Ілір Мета перебуває за ґратами.

Нагадаємо, експерти вже попередили, що штучний інтелект може знищити людство.

Світові науковці та технологічні лідери б’ють на сполох: розвиток надпотужного штучного інтелекту може закінчитися повним зникненням людства.