В одній з країн Європи оголосили евакуацію: вогонь охопив популярний курорт

Гасіння пожежі / © Associated Press

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На сході острова Крит, Греція, триває масштабна лісова пожежа, через яку евакуювали близько 5 тисяч осіб, серед них — переважно іноземні туристи. Полум’я охопило територію між населеними пунктами Ферма, Ахлія та Агія Фотія.

Про це повідомило видання Ekathimerini.

Вогонь поширюється дуже швидко через сильні пориви вітру, які сягали 9 балів за шкалою Бофорта. Пожежа розділилась на три основні фронти. За словами речника пожежної служби Янніса Ватракогіанніса, гасіння ускладнене численними новими осередками займання, що виникають через вітер.

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До ліквідації пожежі залучено 230 рятувальників, 46 одиниць техніки, 10 гелікоптерів, безпілотники, інженерну техніку, пожежні цистерни, а також сили поліції, берегової охорони та медики.

Голова Асоціації готельєрів Ієрапетри Георгіос Царакіс повідомив, що евакуйовані туристи тимчасово розміщені у спортивному залі Ієрапетри та готелях інших регіонів.

За даними лікарні Ієрапетри, госпіталізовано шістьох постраждалих — трьох із проблемами дихання, двох із легкими травмами та одну людину з обмеженою рухливістю.

Внаслідок пожежі в низці районів спостерігались перебої з електропостачанням та мобільним зв’язком. Скільки саме будівель згоріло — поки невідомо. До регіону прибувають додаткові сили з Афін. Причини займання з’ясовують слідчі групи пожежного корпусу.

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Варто зазначити, що раніше в Греції повідомляли про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Поєднання високих температур і сильних вітрів створює умови для стрімкого поширення вогню. У кількох регіонах країни було оголошено найвищий — червоний — рівень загрози.

Нагадаємо, що через спеку Швейцарія, яка рідко стикається з такими погодними явищами, була змушена зупинити один з енергоблоків атомної електростанції через перегрів води, яка використовується для охолодження реакторів.