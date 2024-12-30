Жінкам заборонили виглядати в вікна: таліби вигадали нові утиски

Вікна в старих будинках, що дають вид на місця для жінок, повинні бути закриті або заблоковані.

У Афганістані лідер "Талібану" розпорядився, щоб нові житлові будинки будувалися без вікон, що виходять на місця, де зазвичай перебувають жінки, зокрема на кухню. Вікна в старих будинках слід закрити.

Про це пише France 24.

У новому указі, оприлюдненому речником "Талібану" Забіуллою Муджахідом, зазначено, що нові будівлі не повинні мати вікон, через які видно "подвір’я, кухню, колодязь сусіда та інші місця, що використовуються жінками".

Вказано, що спостереження за жінками, які працюють на кухнях, у дворах або збирають воду, може призвести до непристойних дій. Влада повинна контролювати будівельні майданчики, щоб забезпечити відсутність таких вікон. Якщо такі вікна вже є, їх слід закрити або побудувати стіну.

Після того, як Талібан повернувся до влади в серпні 2021 року, жінки поступово втрачають доступ до громадських місць, що викликало критику з боку ООН через введення «гендерного апартеїду». Влада Талібану заборонила жінкам та дівчатам здобувати середню освіту, обмежила їх працевлаштування та доступ до парків і інших публічних місць. Окрім того, нещодавно ухвалили закон, який забороняє жінкам співати чи читати вірші на публіці, що є частиною суворого виконання ісламського закону.

В деяких місцях припинили трансляцію жіночих голосів на радіо та телебаченні. Талібан заявляє, що його дії захищають права як чоловіків, так і жінок відповідно до ісламського права.

Нагадаємо, у Афганістані жінкам заборонено відвідувати парки, купатися, займатися будь-яким видом спорту та показувати обличчя, контури свого тіла.

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