Мери міст Німеччини вимагають заборони нічних косарок для захисту тварин / © Associated Press

Реклама

У Німеччині мери міст закликали запровадити загальнонаціональну заборону на використання роботів-газонокосарок у нічний час через небезпеку для їжаків та інших дрібних тварин, які ведуть нічний спосіб життя.

Про це пише The Guardian.

Як зазначається, нові дослідження підтверджують, що леза автоматичних косарок становлять серйозну загрозу для фауни, активної в сутінках і вночі. Особливо вразливими є їжаки, які при небезпеці не тікають, а згортаються в клубок, через що датчики техніки часто їх не розпізнають.

Реклама

Віцепрезидентка Федерації міст Німеччини та мерка Люнебурга Клаудія Каліш наголосила, що міські зелені зони стали важливим середовищем існування для багатьох тварин через забудову та інтенсивне сільське господарство.

«Саме тому загальнонаціональна заборона на нічну роботу газонокосарок є логічним кроком для їхнього захисту», — заявила вона.

За її словами, відповідні петиції вже зібрали десятки тисяч підписів.

Також місцева влада закликає виробників садової техніки розробити рішення, які зменшать ризики для тварин. Йдеться, зокрема, про вдосконалення систем безпеки роботизованих косарок.

Реклама

Проблема має ширший масштаб: за даними Міжнародного союзу охорони природи, з 2024 року їжаки внесені до списку видів, близьких до загрози зникнення, адже їхня популяція скоротилася щонайменше на 30% за останнє десятиліття.

Окрім газонокосарок, небезпеку для їжаків становлять також повітродувки для листя та автомобілі — за оцінками, до третини тварин гинуть під колесами транспорту.

Що кажуть науковці про проблему

Водночас науковці шукають способи захисту. Зокрема, дослідження Оксфордського університету показало, що їжаки здатні чути ультразвук, що відкриває можливість використання звукових відлякувачів біля доріг.

У деяких містах Німеччини, таких як Кельн, Лейпциг і Мюнхен, нічне використання роботів-газонокосарок уже заборонене. Водночас спроба запровадити таку норму на рівні федеральної землі Баварія поки що не була підтримана.