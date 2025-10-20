В одній з країн закривають останній центр підтримки українських біженців

© ТСН.ua

У Відні закривається останній центр прибуття для переміщених осіб з України. Робота притулку у кварталі Шлоссберг у Відні-Гітцинзі припиниться наприкінці року.

Інформацію підтвердила канцелярія міського радника з соціальних питань Петера Хакера (SPÖ), пише ORF.at.

Деталі

Повідомляється, що центр розміщення перебуває на межі своєї місткості — там можуть перебувати понад 200 осіб. Центр деякий час працював на повну потужність, але зараз закривається. Відень є останньою федеральною землею з власним центром прибуття для переміщених осіб з України.

За підрахунками, з моменту відкриття центру було надано допомогу 8900 переміщеним українцям. Вони отримують короткострокове житло, харчування, консультації та допомогу з плануванням зустрічей, реєстрацією в поліції та подальшим переїздом до федеральних земель. Стало відомо, що уряд виплатить одноразову початкову допомогу на догляд у розмірі 190 євро на особу.

Раніше у Німеччині зафіксували зростання напливу українських біженців.

«У вересні було чітке зростання кількості прибулих з України — на 65 відсотків, у серпні було приблизно 700 людей, а у вересні вже понад 1100 у вересні. І зараз середина жовтня і ми бачимо, що цей показник знову буде високим — тобто тенденція явно зберігається», — зазначила Моніка Геббінґгаус, речниця Відомства у справах біженців.