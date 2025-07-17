В одній з країн запровадили штрафи за зовнішній вигляд: що треба знати туристам

В одній з країн запровадили штрафи за зовнішній вигляд / © Unsplash

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Іспанія — популярний напрямок серед мільйонів туристів, зокрема українців. Цьогоріч ця країна запровадила жорсткіші правила, які можуть обернутися для відпочивальників значними штрафами. Мандрівників закликають ретельно дотримуватися місцевого дрес-коду, щоб уникнути неприємностей.

Про це пише Daily Mail.

Що заборонено в Іспанії

Туристів, які відвідують іспанські курорти, попередили: прогулянки в купальниках поза пляжем не лише вважаються непристойними, а й є незаконними. Це стосується появи на вулиці лише в бікіні або купальних шортах. Також під забороною перебування з оголеними грудьми у громадських місцях, особливо на набережних або прилеглих вулицях. Порушення цих правил може призвести до штрафу до 300 євро.

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Місцева влада запровадила ці норми з початком літнього сезону для підтримання громадського порядку. Хоча правила переважно діють у великих курортних містах, як-от Барселона, Пальма та деякі частини Канарських островів, туристам радять перед поїздкою перевіряти конкретні місцеві закони.

Крім того, мандрівників застерігають від носіння в офіційних будівлях паранджі або іншого одягу, який закриває обличчя.

Нагадаємо, канадський турист Джон Гудвін на прогулянці біля руїн замку Тінтагель, місця, пов’язаного з легендою про народження короля Артура, знайшов стародавній череп з єдиним вигнутим рогом, що збурив уяву і викликав асоціації з міфічними єдинорогами.