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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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В одному із міст Росії на ТЕЦ пролунав вибух: що відомо та фото

У російському місті раптово пролунав вибух на ТЕЦ.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
ТЕЦ

Вибух на ТЕЦ в Оренбурзі / © із соцмереж

У російському Оренбурзі зранку, 13 квітня, на місцевій ТЕЦ пролунали вибули. Місцева влада уже встигла заявити, що “сталось замикання”.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

Вибух пролунав орієнтовно о 5:00 за місцевим часом на Сакмарській ТЕЦ в Оренбурзі. Після цього у частині будинків зникла електрика. На місці інциденту спалахнула пожежа.

Пожежа на ТЕЦ в РФ. Фото: російські пропагандисти

Пожежа на ТЕЦ в РФ. Фото: російські пропагандисти

Російські пропагандисти встигли запевнити, що подія сталась через “коротке замикання”. Інформації про потерпілих наразі немає.

Відео із місця події можна переглянути тут.

Нагадаємо, російська окупаційна армія від початку повномасштабної війни обстрілює українську енергетичну інфраструктуру. Метою окупантів є блекаут в Україні. Попри домовленості про “енергетичне перемир’я”, російські окупанти продовжують обстрілювати ці об’єкти.

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