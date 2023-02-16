В одному із районів Білорусі чиновники до чогось готуються та перевіряють укриття

У білоруському місті Ліда влада перейнялася питаннями цивільної оборони, тому вирішила провести перевірку укриття та пункту управління цивільною обороною.

Про це повідомляє проєкт "МотолькоHelp".

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У матеріалі йдеться, що Лідський райвиконком оголосив про проведення держзакупівель щодо техобслуговування укриття та пункту управління цивільною обороною. Послуги з технічного обслуговування захисної споруди цивільної оборони, яка розташована за адресою: м. Ліда, вул. Качана, 15/1 та допоміжної будівлі. Йдеться про суму $11 642. Примітно, що ця закупівля оголошується вже вдруге, оскільки з першого разу знайти підрядника не вдалося.

Згідно з документами, під час робіт планується обслужити всі комунікації укриття — водопровід, каналізацію, теплові мережі, теплові пункти, центральний тепловий пункт, гаряче водопостачання, опалення, електрообладнання, внутрішні силові та освітлювальні мережі та ін.

Також чиновники планують перевірити пункт управління цивільною обороною Лідського району, розташованого за адресою: м. Ліда, вул. Качана, 15. Відомо, що ця закупівля вже перебуває у статусі завершеної. На це витратили $2 328. Усі роботи фінансуються із районного бюджету.

Нагадаємо, Лукашенко назвав умову вступу Білорусі у війну з Україною. Він також нагадав про заяви західних політиків, що Мінські угоди були використані як можливість підготувати українську армію до війни.

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