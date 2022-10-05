В одному із сіл Росії не змогли мобілізувати жодного чоловіка: куди зникли призовники

В одному із сіл Росії не змогли мобілізувати жодного чоловіка.
Мешканці села Шелтозеро, що в Карелії, після оголошення про мобілізацію пішли в ліси збирати журавлину і досі не повернулись.
Про це повідомляє телеграм-канал Baza.
За даними російського видання, наприкінці вересня військові комісари почали масово телефонувати жителям карельського села, також вони обходили будинки місцевих жителів та писали призовникам у соціальних мережах, щоб ті прийшли до військкомату, проте ніхто цього не зробив.
Місцева влада пояснює такий феномен тим, що жителі села просто пішли до лісу збирати журавлину. Там вони мешкають у закинутих селах та мисливських будинках. Провалилась мобілізація і в сусідньому селі Рибрека. Звідти на війну проти України відправили тільки кількох мобілізованих.
Нагадаємо, в Росії почали проводити приховану мобілізацію ще в травні цього року після перших значних невдач своєї армії.
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