В одному точно виграв: експерт назвав єдиний "здобуток" Путіна від поїздки до Китаю

Путін показав телекартинку, але втрата цікавості росіян до перегляду телепередач є однією з ознак розчарування населення у президенті РФ та загальній системі влади.

Російський диктатор Володимир Путін відвідав Китай, де провів "неформальні переговори" з Сі Цзіньпіном. Цікаво, що назад він повертався без особливих домовленостей, а західні ЗМІ написали, що очільник Кремля летить у Росію з порожніми руками.

Російський політтехнолог Аббас Галлямов розповів у коментарі "24 Каналу", що такого фіналу від візиту й варто було очікувати. Попри це летіти до Китаю треба було заради однієї мети, яку Путін все-таки досяг.

Здобуток Путіна від поїздки до Китаю

За словами політтехнолога, треба бути абсолютно наївною людиною, щоб повірити, що візит до Китаю може щось кардинально змінити. Сі Цзіньпін уже давно показав, що відстоює свої інтереси, тому від нього не варто чекати особливої підтримки.

З іншого боку, Путін досі не може усвідомити, що його положення у світі змінилося. Його переповнює відчуття власної вагомості, величі, презирство щодо своїх підлелих. Тому, ймовірно, диктатор плекав надії на ефективний візит, бо в іншому випадку взагалі б нікуди не летів.

"Хоча все одно варто було їхати з пропагандистською метою. З цього погляду – Путін виграв. Навіть якщо він нічого не продав і цінного не привіз, але принаймні показав телевізійну картинку", – зауважив політтехнолог.

У ситуації, що склалася, російські еліти, населення починають розуміти, що країна маргіналізується, занурюється у цілковиту ізоляцію. Тому телевізійна картинка, коли Путіну стелять червону доріжку, тиснуть руку, а китайський оркестр грає російські пісні – успіх з пропагандистського погляду.

"Це дає змогу контратакувати тезу про те, що Росія маргіналізується. Тепер пропагандисти казатимуть, мовляв, подивіться, як нас приймають у Китаї, у світовій супердержаві. Тому Путіну все одно поїхав би у Пекін лише заради цієї картинки", – зауважив Аббас Галлямов.

Звісно, не всі росіяни дивляться телевізор й цікавляться, що робить Путін у Китаї. Насправді кількість людей, які за цим стежать, зменшується, зазначив політтехнолог. На його думку, саме така втрата цікавості є однією з ознак розчарування населення у Путіні та загальній системі влади. Але навіть якщо одна людина дивитиметься телевізор, то заради неї працюватиме пропаганда.

Раніше ТСН.ua розбирався, чому візит Путіна до Китаю та його переговори з Сі Цзіньпіном пішли не за планом.

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