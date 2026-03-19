В одному з банків Москви пролунав вибух: що відомо
У столиці держави-агресорки підліток підірвав банкомат гранатою.
У четвер, 19 березня, у відділенні банку на північному сході російської столиці Москви пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та пропагандистські медіа.
Інцидент стався у відділенні «Россільгоспбанку», де підірвали банкомат.
Судячи з кадрів з місця подій, відділенню було завдано значної шкоди: вибухова хвиля вибила вікна та зруйнувала частину фасаду.
Очевидці заявляють, що бачили людину, яка вибігла з відділення незадовго до події.
Невдовзі поліція повідомила про затримання підозрюваного у підриві банкомату.
Згодом стало відомо, що банкомат підірвав гранатою 15-річний підліток, якого госпіталізували з опіками голови та осколковими пораненнями.
Традиційно російські силовики намагаються знайти «український слід» у будь-якому інциденті. Цього разу московські правоохоронці заявили, що діями підлітка начебто керували «зловмисники з України».
Нагадаємо, минулого тижня російська столиця Москва зазнала наймасштабнішої атаки дронів від початку цього року. Місцева влада повідомляє про майже сотню безпілотників, які атакували місто упродовж минулої доби.