В одному з банків Москви пролунав вибух: що відомо

У столиці держави-агресорки підліток підірвав банкомат гранатою.

Вибух у банку в Москві / © ASTRA

У четвер, 19 березня, у відділенні банку на північному сході російської столиці Москви пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та пропагандистські медіа.

Інцидент стався у відділенні «Россільгоспбанку», де підірвали банкомат.

Судячи з кадрів з місця подій, відділенню було завдано значної шкоди: вибухова хвиля вибила вікна та зруйнувала частину фасаду.

Очевидці заявляють, що бачили людину, яка вибігла з відділення незадовго до події.

Невдовзі поліція повідомила про затримання підозрюваного у підриві банкомату.

Згодом стало відомо, що банкомат підірвав гранатою 15-річний підліток, якого госпіталізували з опіками голови та осколковими пораненнями.

Традиційно російські силовики намагаються знайти «український слід» у будь-якому інциденті. Цього разу московські правоохоронці заявили, що діями підлітка начебто керували «зловмисники з України».

Нагадаємо, минулого тижня російська столиця Москва зазнала наймасштабнішої атаки дронів від початку цього року. Місцева влада повідомляє про майже сотню безпілотників, які атакували місто упродовж минулої доби.

