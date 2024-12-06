В одному з головних аеропортів Європи скасували понад 100 рейсів: що сталося

Шторм "Дарраг" спричинив серйозні перебої в роботі одного з головних аеропортів Європи – "Схіпхол", що в Амстердамі, Нідерланди.

Про це повідомляє Euronews.

Представники летовища порадили пасажирам готуватися до затримань і скасувань рейсів через погіршення погодних умов і сильний вітер.

Наразі понад 100 рейсів було скасовано після того, як сильний вітер приземлив літаки вранці п'ятниці, 6 грудня, і можна очікувати, що в другій половині дня їх буде ще більше, залежно від того, як розвиватиметься погода.

На сайті аеропорту більшість майбутніх вильотів вказані як скасовані або відкладені щонайменше на одну годину, і аеропорт просить "взяти до уваги затримання та скасування рейсів".

Нідерландська авіакомпанія KLM, яка виконує найбільше рейсів з аеропорту "Схіпхол", вже скасувала понад 90 рейсів.

Пасажири вже у четвер ввечері готувалися до затримань, а в аеропорту кажуть, що термінали наразі не перевантажені.

"Навіть якщо ваш рейс має вилетіти або приземлитися за розкладом, у вас можуть виникнути труднощі з тим, щоб дістатися аеропорту, оскільки шторм також впливає на автомобільні та залізничні мережі", - йдеться у повідомленні.

Королівський метеорологічний інститут Нідерландів попереджає про розвіяне сміття та повалені дерева, спричинені сильними поривами вітру 75-90 км/год.

Очікується, що шторм "Дарраг" спричинить подальший хаос у Великій Британії. Людям рекомендується уникати відкритих прибережних районів і бути обережними під час подорожей.

Нагадаємо, нещодавно Грецію накрив шторм "Бора". Сильні дощі та штормовий вітер спричинили повені, руйнування по всій країні, а також смерті серед людей.

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