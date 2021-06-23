В одному з регіонів Росії запроваджують повний локдаун

У Бурятії припинять роботу майже всі підприємства.

Бурятія стала першим регіоном Росії, де введено жорсткі обмеження через третю хвилю коронавірусу. Про це повідомляє російське видання “Комерсант”.

Через епідемічну ситуацію, яка погіршується впродовж 5 останніх тижнів, усі підприємства Бурятії, крім життєво необхідних, повинні будуть припинити свою роботу. Повний локладун триватиме з 27 червня до 11 липня, на цей час в республіці вводиться режим неробочих днів.

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У переліку підприємств, робота яких дозволена, опинилися служби життєзабезпечення та житлово-комунального господарства, продуктові магазини та аптеки, магазини з товарами першої необхідності, громадський транспорт та засоби масової інформації.

Разом з тим, відповідно до розпорядження уряду Бурятії, дітям до 14 років буде заборонено виходити на вулицю без супроводу дорослих, а допуск в місця масового відпочинку буде обмежено.

Нагадаємо, що раніше у Москві зафіксували рекорд нових випадків коронавірусу на добу. Пандемія набирає обертів у Росії на тлі спаду останньої хвилі у Європі.

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