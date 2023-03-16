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В одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками до військкомату

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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В одному з російських вишів студентам видаватимуть дипломи разом із повістками до військкомату

Фото: Getty Images

У Росії студентам університету не видаватимуть диплом, доки ті не підпишуть повістку до військкомату.

Студентам Пензенського державного університету РФ видаватимуть дипломи разом із повістками до військкомату.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами військового комісара Пензенської області Андрія Суркова, повістки вручатимуть, щоб випускники стали на облік за своєю військовою спеціальністю.

А самі студенти не зможуть отримати диплом про вищу освіту, доки не підпишуть повістку.

Слід зазначити, що поки це торкнеться лише випускників Пензенського державного університету, де навчаються близько 22 тисячі студентів.

Нагадаємо, російські агресори планують мобілізувати до своїх збройних сил ще 500 осіб з окупованої Горлівки, що в Донецькій області. Йдеться про людей, які мають обмежену або повну непридатність до військової служби.

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Дата публікації
Перегляди
169
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