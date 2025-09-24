В одному з сіл пів сотні жінок отруїли своїх чоловіків: моторошні подробиці вбивств (фото)

Жінки з Надьрева / © BBC

Реклама

У грудні 1929 року у регіональному суді міста Сольнок, розташованого неподалік Будапешта, розпочався резонансний судовий процес. Справу слухали щодо подій у селі Надьрев, де десятки жінок опинилися під підозрою у навмисному отруєнні своїх чоловіків.

Про це пише видання BBC News Україна.

Тодішні газети повідомляли, що майже пів сотні жінок звинуватили у застосуванні миш’яку проти чоловіків у селі, яке розташоване приблизно за 130 кілометрів на південь від столиці Угорщини. За даними The New York Times, між 1911-м та 1929 роком у Надьреві було вбито понад пів сотні чоловіків, більшість з яких мали родини.

Реклама

Обвинувачених жінок у пресі називали «творцями ангелів». Деяких засудили до страти, інші отримали тривалі тюремні терміни, зокрема довічне ув’язнення. Під час судового процесу неодноразово згадували одну з ключових фігур — акушерку Жужанну Фазекаш, яка мешкала в селі та була причетна до приготування отрути.

За оцінками істориків, загальна кількість чоловіків, яких могли вбити жінки в цьому регіоні, сягала трьохсот осіб. Але що саме відбувалося у Надьреві і чому жінки йшли на такі крайні кроки?

Життя та соціальні умови у Надьреві

Надьрев — невелике фермерське село, розташоване на березі річки Тиса, у виноробному регіоні Куншазі. Шлюби у цьому районі часто укладалися за розрахунком: молодих жінок віддавали за значно старших чоловіків. Такі домовленості охоплювали контракти щодо землі, спадщини та юридичних зобов’язань, а розлучення було майже неможливим.

Початок отруєнь припав на час, коли Надьрев ще перебував під владою Австро-Угорської імперії. Оскільки у селі не було лікарів чи священників, Жужанна Фазекаш завдяки знанням у медицині та фармацевтиці виконувала не лише функції акушерки, а фактично й лікаря.

Реклама

«Завдяки її знанням люди їй довіряли й зверталися до неї», — розповідала Марія Гунья, яка 2004 року поділилася спогадами з BBC. Гунья була ще дівчинкою, коли поліція попросила її батька, місцевого чиновника, допомогти розслідувати серію нез’ясованих смертей у селі.

Акушерка жила у типовому одноповерховому будинку з вікнами на вулицю. Жінки села часто зверталися до неї зі своїми проблемами.

«Вона чула багато історій про те, що відбувається в сімʼях: чоловіки били жінок, ґвалтували їх, багато хто з них зраджував. Було багато насильства», — згадувала Гунья.

За її словами, коли жінки скаржилися на п’яних або агресивних чоловіків, Фазекаш пропонувала «прості рішення». Цим рішенням був миш’як, який акушерка виготовляла, настоюючи на воді липку стрічку для мух. Пізніше, як повідомляла британська газета The Times, у її саду знайшли закопані флакони з отрутою.

Реклама

Перші смерті та арешт

Жінки з Надьрева / © ВВС

Перші зафіксовані отруєння сталися 1911 року, коли Фазекаш почала жити в селі. Це ознаменувало початок майже двадцятирічної серії смертей. За підрахунками, на місцевому цвинтарі було поховано близько 50 чоловіків.

Зрештою влада помітила підозрілі обставини і почала ексгумації. З-поміж 50 обстежених тіл у 46 виявили миш’як, що підтвердило підозри про отруєння.

19 липня 1919 року поліція прийшла до будинку Фазекаш, щоб заарештувати її.

«Коли вона побачила, як наближаються жандарми, вона зрозуміла, що це кінець. Поки вони дісталися будинку, вона вже була мертва — вона випила свою власну отруту», — згадувала Гунья.

Реклама

Судовий процес та вироки

1929 року перед судом у Сольноку постали 26 жінок із Надьрева. Восьмеро з них отримали смертні вироки, решта потрапили до тюремних камер, семеро — довічно. Мало хто визнав провину, а справжні мотиви залишилися невідомими.

Існують різні версії причин: бідність, бажання швидкої наживи, нудьга або бажання свободи. У деяких повідомленнях зазначалося, що жінки заводили коханців серед російських військовополонених, яких залучали до роботи на фермах, поки чоловіки воювали на фронтах Першої світової війни. Після повернення чоловіків жінки протестували проти обмежень і наважувалися на крайні дії.

Наслідки та спадщина

За межами Надьрева у сусідньому місті Тісакурт виявляли отруєні тіла, але нікого не притягнули до відповідальності. Загальна кількість жертв у цьому регіоні могла сягати 300 осіб.

Роки стерли більшість спогадів про село Надьрев, і його назва більше не викликає страху у чоловіків із навколишніх сіл. Однак, як іронічно зазначає Гунья, після отруєнь чоловіки стали поводитися з дружинами значно краще.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у США сталась моторошна трагедія: жінка вбила свого чоловіка, їхніх двох дітей та вчинила самогубство. Вижив лише 3-річний малюк.