В одному зі штатів США кількість COVID-хворих за два тижні зросла на 948%

В одному зі штатів США кількість COVID-хворих за два тижні зросла на 948%

Губернатор штату є противником вимог щодо носіння масок і вакцинації.

В американському штаті Флорида кількість нових випадків захворювання на COVID-19 всього за два тижні зросла на 948%.

Про це у понеділок, 3 січня, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що на тлі спалаху нового штаму коронавірусу "Омікрон" місцеві жителі годинами очікують у чергах, які часом простягаються на декілька кілометрів, щоб здати COVID-тест.

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Губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс є противником вимог щодо носіння масок і вакцинації. Як пише NBC News, політик, попри рекордну захворюваність на території штату, не проводив брифінгів щодо ситуації з коронавірусом від 17 грудня.

Попри те, що головний медрадник президента США Ентоні Фаучі закликав громадськість дивитися на кількість госпіталізацій, а не заражень, щоб оцінити тяжкість "Омікрона", середній семиденний показник для пацієнтів зі США, госпіталізованих з COVID-19, після Різдва за тиждень збільшився на понад 40%.

Тим часом кількість випадків захворювання на коронавірус по всій країні зросла на понад 100%, попри дефіцит тестів у багатьох штатах, а добовий показник заражень за останні сім днів збільшився вдвічі, сягнувши в середньому 418 тисяч.

Лише 62% населення США повністю вакциновано проти COVID-19. Бустерні дози наразі доступні для людей від 16 років, однак лише близько третини повністю щеплених американців вважали за краще їх отримати.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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