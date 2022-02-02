В Офісі президента анонсували зустріч Зеленського та Ердогана: подробиці

В Офісі президента анонсували зустріч Зеленського та Ердогана: подробиці

Офіційна церемонія зустрічі двох лідерів відбудеться у Маріїнському палаці в Києві.

Офіс президента України підтвердив інформацію, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер, 3 лютого, перебуватиме в Києві з офіційним візитом. У програмі візиту - зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті голови держави.

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"Третього лютого відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана, який перебуватиме в нашій країні з офіційним візитом", - повідомили в ОП.

Офіційна церемонія зустрічі двох лідерів відбудеться у Маріїнському палаці в Києві о 13:00 годині. Після цього за підсумками переговорів запланований брифінг президентів України і Туреччини з представниками ЗМІ. Більше деталей щодо візиту турецького президента немає.

Нагадаємо, на початку тижня очільник українського МЗС повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього тижня приїде до України, однак дати приїзду не назвав. Про те, що Ердоган відвідає Україну 3 лютого, повідомляло турецьке видання CNN Türk з посиланням на речника президента Ібрагіма Калина.

За даними ЗМІ, після зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми про взаєморозуміння з узгоджених питань. З азначається, що угоди будуть орієнтовані на обороноздатність.

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